Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo al GF spiazzano Alfonso Signorini: "Abbiamo fatto l'amore nella Casa" nella puntata del Grande Fratello di lunedì 14 ottobre

A cura di Gaia Martino

Nel corso della puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 14 ottobre 2024, Alfonso Signorini ha fatto un test di coppia a Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. Prima che la showgirl lasciasse la casa, essendo la sua avventura nel reality terminata, ha fatto sia a lei che al marito alcune domande riguardo la loro storia d'amore che dura da oltre 40 anni. Una risposta ha spiazzato tutti i presenti, compreso il conduttore.

La confessione di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo hanno rivelato di aver fatto l'amore nella casa del Grande Fratello. Alla domanda di Alfonso Signorini su quando avessero avuto il loro ultimo rapporto, entrambi hanno risposto "Due giorni fa". Il conduttore è rimasto spiazzato alla risposta della showgirl: "Cioè al Grande Fratello? Sei stupenda, grazie per la sincerità. Gli autori non sono venuti a dirmi niente, questa cosa mi preoccupa. Io dovrei sapere tutto". Il padrone di casa si è confrontato anche con Enzo Paolo Turchi e allora ha commentato: "Io veramente, vengo anche io nella casa del Grande Fratello. Ma posso dirvi una cosa? Avete fatto bene".

La serenità ritrovata tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo

Dopo la crisi vissuta, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo hanno ritrovato la loro stabilità di coppia. Nella casa del Grande Fratello si sono chiariti sui loro sentimenti: "Io lo amo come il primo giorno e lo amerò sempre. Lui è l'uomo della mia vita" ha dichiarato Carmen Russo. Poi ha spiegato che crede che lui si sia fatto sopraffare dai numerosi pensieri negativi ed è per questo che ha messo in dubbio tutto. "Noi siamo stati felici e continueremo ad esserlo" ha esclamato. Il coreografo ha allora commentato: "I miei problemi li dovevo risolvere io". Enzo Paolo si è mostrato dispiaciuto per non aver avuto il coraggio di risolvere le spiacevoli situazioni del passato in autonomia. Ha ammesso di aver messo in discussione la loro relazione solo perché preoccupato per la sofferenza che le ha arrecato. "Sei troppo importante per me" ha aggiunto. Carmen Russo ha così concluso: "I problemi si risolvono insieme. Io non ti mollo".