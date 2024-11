video suggerito

Scontro tra Caterina Collovati e Beatrice Luzzi a Pomeriggio 5: “Come ti permetti di alzare la voce?” Alta tensione a Pomeriggio 5 tra Caterina Collovati e Beatrice Luzzi a causa di un parallelo della prima con l’opinionista e Shaila Gatta. I nervi si fanno tesi: “Come ti permetti?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un momento ad alta tensione nell'ultima puntata di Pomeriggio 5. Le protagoniste, durante il segmento finale dedicato al dibattito sul Grande Fratello, Caterina Collovati e Beatrice Luzzi. Il motivo: Shaila Gatta. Caterina Collovati ha rivolto delle critiche alla ex velina e ha poi fatto un parallelo col flirt tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. Ma Beatrice Luzzi non ha gradito. La sua reazione, infatti, è stata immediata. Lo scontro è stato tale da costringere Myrta Merlino a intervenire per riportare la calma in studio.

Che cosa è successo tra Beatrice Luzzi e Caterina Collovati

Eppure tra le due era cominciata bene quando hanno parlato degli atteggiamenti di Shaila Gatta nei confronti di Lorenzo Spolverato. La Luzzi, infatti, aveva esordito:

Sono stata previdente su Shaila perché avevo detto che la libertà è bella, ma avevo anche parlato di pudore e rispetto per gli altri. E loro, quando sono tornati dalla Spagna, non sono stati molto rispettosi di Javier ed Helena che hanno davvero sofferto per loro. Shaila e Lorenzo hanno detto "se soffrono che tornassero in casa". Una frase poco carina e poco empatica nei loro confronti

Caterina Collovati è andata a ruota, anche se leggermente più dura:

Sono d’accordo con lei, questa signorina fa vergognare di essere donna. Le uniche immagini che il Grande Fratello ci restituisce di questa ragazza sono azioni di sesso. Detto questo, anche tu Beatrice al Grande Fratello hai avuto un flirt con Garibaldi.

La risposta di Beatrice Luzzi

A questo punto, Beatrice Luzzi ha replicato: "Io non mi sono mai neanche fatta la doccia in costume, mi sono data solo due bacetti davanti le telecamere. Quello che si è visto di me è tutto quello che ho fatto: cinque minuti in sei mesi e mezzo. Cosa stai dicendo? Ma cosa hai visto? Ma come ti permetti? Ma smettila. Sparli! Ma roba da matti! Qua tutti parlano e sparlano della Luzzi, ma come ti permetti? Sono sempre stata una gran signora, parla di te!". La reazione infastidita di Caterina Collovati: "Come ti permetti di alzare la voce in questo tavolo così signorile?"