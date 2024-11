video suggerito

Beatrice Luzzi su Shaila e Lorenzo al GF: “Scontro tra due manipolatori esibizionisti, si somigliano” Beatrice Luzzi ospite di Pomeriggio 5 ha commentato l’acceso scontro tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. I due hanno discusso nella Casa di Cinecittà dopo la rivelazione di Helena Prestes, ma per l’opinionista non si tratta di gelosia: “È narcisismo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Beatrice Luzzi ospite di Pomeriggio Cinque in questo pomeriggio di venerdì 15 novembre 2024 ha commentato l'ultimo acceso scontro tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. A scatenare il litigio è stata una rivelazione di Helena Prestes che ha confessato all'ex velina che il modello milanese proverebbe "fastidio se la vedesse felice tra le braccia di un altro uomo". Parole sulle quali Shaila ha cercato motivazioni, senza avere però risultati: ha inveito contro il fidanzato conosciuto nel programma accusandolo di non ascoltare le opinioni altrui e di preoccuparsi solo di se stesso. L'opinionista del reality di Alfonso Signorini, ospite di Myrta Merlino, ha accusato entrambi di essere due "narcisisti manipolatori".

Le parole di Beatrice Luzzi sullo scontro tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Dopo aver assistito alle immagini dello scontro tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al GF, Beatrice Luzzi ha commentato i fatti accusando entrambi di essere due "narcisisti". "Ho sempre detto che credo alla loro passione, alla loro attrazione, si somigliano tanto. Sono due esibizionisti, narcisisti, molto spudorati" ha spiegato prima di dire la sua riguardo la lite che, secondo il suo parere, non sarebbe nata per gelosia: "Vedo uno scontro tra due narcisisti, perché lei è rimasta molto scottata dalla battuta di Lorenzo che ha detto ad Helena "Non mi piacerebbe vederti felice con un altro uomo". Non era una forma di gelosia, ma una forma di narcisismo. Lui la lo stesso problema. Avendo lei fatto comunella con Helena, lui perde il controllo della situazione. Questo è uno scontro tra due controllori, manipolatori".

In casa al GF è tornata la pace tra Shaila e Lorenzo

Nelle ultime ore, stando alle immagini che arrivano dalla casa del Grande Fratello, è tornata la pace tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due si sono divertiti a prendersi in giro giocando anche sulla gelosia che provano l'uno per l'altra: "Se tu ti comporti bene durerà tra noi. Se io e te ci frequentiamo, devi toccare solo me" ha scherzato lei.