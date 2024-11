video suggerito

Shaila Gatta esplode contro Lorenzo Spolverato al GF e crolla: “Mi fai sentire sbagliata” Tensioni tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. L’ex velina, dopo una rivelazione di Helena Prestes, ha sbottato contro il modello: “Non ascolti. Porti una persona allo stremo. Mi fai sentire sbagliata”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo l'idillio iniziale, le cose tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato stanno iniziando a scricchiolare. Tra i due è scoppiato un forte scontro che ha portato l'ex velina ad alzare i toni e a rivolgersi in maniera molto dura nei confronti del modello milanese. A scatenare il litigio è stata una rivelazione di Helena Prestes che ha confessato a Shaila quanto il modello "sarebbe infastidito se la vedesse felice tra le braccia di un altro uomo". Lorenzo Spolverato ha negato tutto, criticando Shaila per aver creduto alle sue parole. Javier Martinez, Helena Prestes e Luca Calvani hanno assistito al battibecco con un misto di divertimento e tensione.

Shaila Gatta furiosa con Lorenzo Spolverato: "Perché ca**o non ascolti?"

"Lorenzo sarebbe geloso di me" ha confessato Helena a Shaila. L'ex velina ha subito chiesto un chiarimento al modello e i toni si sono scaldati velocemente. "Io mi sono sentita molto sbagliata. Non mi interessa se ti dispiace. Non ti sto facendo sentire sbagliato. Perché non ascolti cazzo? Hai 30 anni fai dei discorsi così interessanti e poi ti perdi in un bicchiere di acqua – ha tuonato Gatta – Non ascolti. Porti una persona allo stremo. Mi fai sentire sbagliata. Non hai capito che avevo bisogno di comprensione e rassicurazione. Non che chiamassi Helena perché hai pensato che dubitassi di te. Vedi che ci sei sempre te di mezzo. Non mi conosci". La difesa di Lorenzo è stata piuttosto debole: "Non ti riconosco più. Porto le persone allo stremo? Pure?".

Cosa è successo tra Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta ed Helena Prestes

Il motivo del litigio tra Spolverato e Gatta è legato alle rivelazioni di Prestes: "Lorenzo sarebbe geloso di me". Il modello, però, ha negato di aver mai detto una cosa del genere, accusando Helena di aver voler mettere zizzania tra loro: "Shaila ma tu le credi che non ha più sentimenti per me? Fino a ieri sera mi dicevi che aveva gli occhi a cuoricino. Credile. Non ti devo dare più dimostrazioni".