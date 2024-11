video suggerito

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al GF discutono per Helena, l’ex velina sbotta: “Fammi parlare” All’indomani della puntata in diretta del Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno discusso per il rapporto che l’ex velina ha provato a ricostruire con Helena Prestes. Al modello milanese la ritrovata amicizia non va giù: “Tu le credi, è assurdo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Shaila Gatta questa mattina, nella casa del Grande Fratello, ha cercato un confronto con Helena Prestes e dopo aver chiarito con la sua inquilina, ha discusso con Lorenzo Spolverato. Al centro della discussione il rapporto con la modella: "Non ti fidavi di lei, ora sì? Questo è assurdo", le parole di Spolverato prima che l'ex velina sbottasse contro di lui. Dopo il confronto con Helena e Lorenzo, Shaila Gatta si è infuriata quando il fidanzato l'ha interrotta per parlare: "Porco ca**o, porca tro*a, parli sempre. Non parlare, fammi parlare. C'è sempre la tua voce sopra, non è possibile".

Il confronto tra Shaila Gatta e Helena Prestes: "Ti sento sincera"

"Sono molto coinvolta con Lorenzo, se dovessi sapere delle cose ci rimarrei male. Preferisco una brutta verità piuttosto che investire in un innamoramento". Così Shaila Gatta ha spiegato a Helena Prestes i suoi sentimenti ammettendo di essere un po' confusa sulla sincerità di Spolverato. Helena le ha assicurato di non essere più infatuata di lui ma continua ad essere delusa dal suo comportamento: "Mi aspettavo più maturità e più chiarezza". "Io sento che tu sei sincera. Potremmo anche parlare tutti e tre insieme" ha dichiarato Shaila a Helena che ha subito risposto: "Non voglio mettermi in mezzo al vostro amore, io volevo farlo però. Possiamo stabilire la nostra amicizia, ma non so se a lui possa dar fastidio la nostra amicizia". Una volta finita la conversazione con Helena, Shaila è andata a parlare con Lorenzo Spolverato per raccontargli della chiacchierata con la loro inquilina e per confessargli i suoi dubbi. "Ci sono cose che mi dici tu e altre che mi dice lei che non quadrano. Perchè le hai detto che saresti geloso di lei?", le parole dell'ex velina.

Lo scontro tra Shaila e Lorenzo, interviene Helena: "Io non esisto"

Lorenzo non ha preso bene le parole di Shaila Gatta e l'ha accusata di essersi lasciata condizionare dalla Prestes: "Tu ora le credi che non ha più sentimenti? Fino a ieri sera mi dicevi che aveva gli occhi a cuoricino. Credile. Non ti devo dare più dimostrazioni", le parole. Il modello non avrebbe apprezzato il fatto che ora le due abbiano trovato un chiarimento: "Una chiacchierata ti ha fatto cambiare idea? È assurdo". Shaila gli ha spiegato cosa l'ha spinta a riavvicinarsi a Helena: "A me rende più serena crederle. È una cosa che giova anche a te". "Non le credo, è un ostacolo per il nostro rapporto. Tu le credi, è assurdo. Lo fai per il quieto vivere" ha dichiarato Lorenzo prima di chiamare Helena ad intervenire per chiarire la questione. Una volta arrivata, però, la situazione si è accesa. "Sei falsa. Vai a raccontare delle cose per farci litigare" ha dichiarato Lorenzo accusandola di aver detto una bugia riguardo la sua affermazione sulla gelosia. "Sono molto ferito. Ho la coscienza pulita" ha continuato mentre Helena provava a spiegargli di essere rimasta ferita per il comportamento a lei riservato. "Io sono sempre stata coerente, ho sempre detto che mi dispiaceva per Helena. So che sei stata altalenante, ma se tu mi hai detto una bugia, il problema è tuo. Mi sento di crederle, se siete amici troverete un punto d'incontro" ha continuato Shaila. "Lui non vuole un rapporto di amicizia, io non esisto" ha concluso Helena prima che ognuno lasciasse la conversazione.