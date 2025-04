Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice derubati da due ladre mentre erano in casa, il racconto dell’ex del GF

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Chiara Cainelli e Alfonso D'Apice sono stati derubati in casa, a Trento. I due ex concorrenti del Grande Fratello erano nell'appartamento dell'ex gieffina quando due ragazze sono entrate per rubare oggetti personali. Forse non immaginavano che i due stessero in casa: entrambi, infatti, erano in bagno e solo quando la Cainelli è uscita dalla stanza si è accorta che due estranee erano entrate in casa. Nel tentativo di fermarle è stata aggredita: il racconto di Alfonso D'Apice tra le stories di Instagram.

Cosa è successo ad Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli

Alfonso D'Apice dopo aver condiviso una foto dei carabinieri, tra le stories di Instagram ha spiegato il motivo della sua assenza sui social nelle ultime ore. "Siamo stati assenti perché è accaduto un fatto spiacevoli. Eravamo in casa, in bagno, quando Chiara uscendo dal bagno ha trovato in casa due ragazze entrate per rubare" ha spiegato l'ex gieffino. "Hanno provato a scappare, Chiara le ha inseguite urlando. Sono uscito dalla doccia, Chiara è riuscita a bloccarle per le scale ma l'hanno aggredita. Nel frattempo sono arrivato io, c'è stato casino, colluttazioni. Abbiamo provato a fermarle. All'inizio siamo riusciti a bloccarle, loro provavano a scappare e hanno spinto Chiara per le scale" ha continuato D'Apice che ha spiegato di essere riuscito a bloccare una delle due ladre. "Alla fine una delle due è riuscita a scappare. Abbiamo chiamato i carabinieri, sono arrivati, hanno preso la ragazza e la stanno portando in caserma", ha aggiunto.

"Rubato il portafoglio di Chiara e la collana di mio padre", il racconto di Alfonso D'Apice

Alfonso D'Apice ha concluso raccontando cosa hanno rubato. "Siamo rientrati e abbiamo visto cosa avevano rubato. Hanno preso la collana di mio padre che avevo lasciato sul divano. Hanno preso il portafoglio di Chiara con soldi, documenti, e tutto ciò che aveva", le parole. Poi, con una foto, ha mostrato i segni dell'aggressione ai danni di Chiara Cainelli.

