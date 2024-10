Beatrice Luzzi riceve il Tapiro di Striscia la Notizia: “Alfonso e Cesara me l’hanno fatta pagare”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Valerio Staffelli ha trovato un'altra protagonista della tv alla quale dare il Tapiro d'oro di Striscia la Notizia, si tratta per altro di una prima consegna, perché la fortuna è Beatrice Luzzi. L'ex concorrente del Grande Fratello, ora opinionista del reality di Canale 5, ha ricevuto dalle mani del cronista del tg satirico l'ambito premio personalizzato, con tanto di trapunta.

La consegna del Tapiro a Beatrice Luzzi

Ma perché il Tapiro stavolta è toccato a Beatrice Luzzi? Durante la puntata del Grande Fratello in onda lunedì 14 ottobre, Alfonso Signorini ha chiamato in causa l'opinionista per chiederle un commento sul rapporto tra Shaila Gatte e Javier Martinez, apostrofandola: "Tu sei un’esperta di piumoni, Beatrice!". L'allusione era alla passata esperienza nella dimora di Cinecittà, dove Luzzi ha avuto una liaison con Giuseppe Garibaldi, con il quale non sono mancate effusioni. Staffelli, quindi, enuncia la motivazione all'attrice che, stando allo scherzo, afferma:

Secondo me il vero esperto è lui. Sono sicura che Alfonso l’ha fatto con leggerezza, però io sono una signora e c’erano anche i miei figli in studio.

La frecciatina ad Alfonso Signorini

L'inviato, quindi, insiste e chiede all'ex concorrente del reality cosa fosse davvero accaduto sotto le coperte, dove le telecamere non potevano sbirciare e svelare i segreti consumatisi in mesi di permanenza nella casa più spiata d'Italia: "Non è successo niente sotto al piumone!" è stata la replica sicura dell'attrice. Ma l'incontro tra Staffelli e Luzzi non finisce qui, anzi, l'opinionista ne approfitta per lanciare una stoccata nient'affatto nascosta ad Alfonso Signorini e infatti dice ridendo:

Quando ho visto il Tapiro in braccio ad Alfonso e Cesara Buonamici ho pensato che fosse il loro bimbo. Me l’hanno fatta pagare.