Alfonso Signorini arriva al GF col tapiro di Striscia, perché gliel’hanno consegnato

A cura di Ilaria Costabile

La puntata del Grande Fratello di giovedì 26 settembre si apre in maniera piuttosto esilarante, con Alfonso Signorini che entra in studio custodendo gelosamente il suo tapiro d'oro. Il premio gli è stato consegnato, poco prima, da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia. Il motivo per cui l'ha ricevuto è piuttosto particolare.

Alfonso Signorini riceve il tapiro da Valerio Staffelli

L'inviato di Striscia la Notizia, si presenta da Alfonso Signorini per consegnargli il premio del tg satirico, spiegandogli la motivazione: "Allora lei ha fatto una pubblicità nella quale ha detto che aveva perso cinque chili, dicendo di non averli più ripresi" e poi continua: "Mentre al Grande Fratello ha detto di averne presi quattro. Ma questa è pubblicità ingannevole". Il conduttore risponde: "Ma è vero, li avevo persi" e poi continua a spiegare ridendo:

Io ho fatto la mia dieta e ho perso cinque chili in tre settimane e ho girato lo spot. Dopodiché sono andato in Puglia e ho mangiato come se ci fosse la fine del mondo e ne ho messi su quattro. Adesso però sono a dieta per perderli, ne ho già persi tre. È un casino, però non ho quasi più niente.

Dopo la richiesta del peso del conduttore, Staffelli non perde l'occasione di sottoporre ad un piccolo test Signorini, portando la bilancia con sé.

Signorini arriva nello studio del GF con il Tapiro

Alfonso Signorini, quindi, arriva in studio al Grande Fratello, stringendo tra le mani il bottino che, però, non passa troppo tempo per cederlo, ridendo, alle sue opinioniste, che intanto iniziano a battibeccare, dal momento che Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici sembra abbiano opinioni piuttosto diverse. Signorini porge il premio alla giornalista, che incuriosita, gli chiede come mai avesse ricevuto il Tapiro, ricevendo in risposta un vago: "È una lunga storia".