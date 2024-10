video suggerito

Al GF arriva Simone, il fidanzato di Yulia: “Levati l’anello, per me ha un significato immenso” Yulia incontra il suo fidanzato Simone, arrivato nella casa del Grande Fratello per sentirsi dire dalla gieffina che è finita. L’unica richiesta che le fa è quella di non portare più l’anello che lui le ha regalato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

La permanenza nella casa del Grande Fratello, quasi al pari di Temptation Island, a volte mette in crisi le coppie che provano a superare indenni le settimane trascorse a distanza. A quanto pare, a vacillare è la storia d'amore tra Yulia e il suo Simone, il fidanzato che le ha regalato anche l'anello che, fino a qualche puntata fa, sfoggiava con una certa disinvoltura. La conoscenza di Giglio ha messo particolarmente in crisi la giovane Yulia che, infatti, non ha nascosto di avere piacere a trascorrere le sue giornate con lui. Intanto, negli studi di Cinecittà, è arrivato Simone che, quindi, vorrebbe che gli fosse spiegato come stanno le cose.

Il rapporto tra Yulia e Giglio

Prima di far incontrare Yulia e quello che, fino a prova contraria, è ancora il suo fidanzato, Alfonso Signorini la chiama in mistery room e chiede alla gieffina di parlare del suo rapporto con Giglio, con il quale è evidente ci sia del feeling:

Non voglio etichettare questo rapporto, fatto di sincerità, ho paura delle sensazioni che sento, sono stata abituata nella mia vita a reprimere molto. Sento belle emozioni, mi fa star bene.

Anche lui, d'altro canto, non ha negato a questo interesse: "A me lei piace, lo sa, mi piace molto. Voglio conoscerla meglio, passare il tempo con lei".

Poco dopo Signorini chiama Simone, prima di farlo entrare nella casa, al quale chiede come è stato il rapporto con Yulia: "Ci siamo frequentati, siamo stati insieme, abbiamo convissuto". Alla domanda sul perché abbia accettato di entrare nella casa per incontrarla, Simone dice: "Diciamo più che altro che a me piace che le cose me le dica in faccia, voglio che lei me lo dica, poi è una sua decisione".

L'incontro tra Simone e Yulia

Simone fa il suo ingresso nella casa del Grande Fratello e incontra Yulia: "Buonasera, tutto a posto? Hai qualcosa da dirmi?" e lei: "Diciamo che mi fa piacere vederti, molto. Io speravo di essere da altre parti, molto. Sono venuto per sapere cosa volevi dire tu a me". Yulia, quindi, prende coraggio:

Che i sentimenti sono cambiati, le percezioni qui vanno molto veloci, avrei parlato con te una volta uscita, sai come sono fatta, sai che avrei dato motivazioni valide per i miei atteggiamenti. Si vive a mille questa esperienza, non è semplice, spesso e volentieri ho pensato a fuori. Ci sono cose che ho dovuto smorzare del mio atteggiamento.

Simone, in maniera pacata continua: "Non mi hai ancora detto le parole di lunedì, quelle voglio sentire. Io voglio quella parola, è finita. Così almeno io posso girare". La gieffina ancora scombussolata e confusa: "Sai che non è così semplice, sai che abbiamo vissuto cose belle insieme, uscita da qui". L'uomo, però, non demorde e sembra piuttosto deciso nel farle una richiesta:

Una cortesia ti posso chiedere, se ti puoi levare l'anello che per me ha un significato immenso, tienitelo, facci quello che ti pare. Due cose ti avevo chiesto di non fare. Goditi la casa, vivitela, sii libera di fare quello che vuoi in questa casa, poi un giorno uscirai. Io sono a posto. Mi è toccato venire a Roma, ma non dipende da me.

Yulia è visibilmente sconvolta e cerca di dargli altre spiegazioni: "Fuori è tutta un'altra storia. Sai tutte le cose che abbiamo passato e sai quanto sei importante per me, nel momento in cui sarei uscita ti avrei dato delle spiegazioni". Lui, imperterrito: "Io sono a posto, se mi fai la gentilezza che ti ho chiesto, non ho altro da dire".

Simone va via senza avvicinarsi a Yulia

L'anello di cui parlano, però, non è l'anello costoso che lui le ha regalato e di cui la gieffina ha parlato con i suoi compagni d'avventura: "È il primo anello che si è comprato Simone con il primo stipendio fatto con tanti sacrifici, ha un'importanza per lui". Simone lo indossa ancora e Alfonso Signorini gli chiede cosa prova per lei:

Per me l'amore è 20% amore e 80% fiducia, se mi dici dell'amore è sempre al 20, se mi dici la fiducia, me lo tengo per me.

Tornati in studio, Signorini chiede che il parere delle opinioniste. Beatrice Luzzi, quindi, interviene: "Trovo l'atteggiamento di Simone da gran signore e al posto di Yulia mi sarei messa in ginocchio e gli avrei dato l'anello", Yulia quindi risponde anche piuttosto piccata: "Non mi sarei messa in ginocchio perché il nostro rapporto vale molto più di questo". Simone reagisce di scatto:

Io credo che se tu sei una signora, una cosa del genere non avresti dovuto dirla, non si chiede ad una ragazza di 26 anni di mettersi in ginocchio. È una cosa che ha offeso me e ha offeso lei, credo che non si debba chiedere a nessuno una cosa del genere.

"Addirittura? Ma non volevo offenderti, era una metafora per dire che dovrebbe prendere una decisione" cerca di chiarire Beatrice Luzzi. Anche Cesara Buonamici dice la sua: "Il fatto che tu non voglia mettere in imbarazzo Yulia ti fa onore. Ma ci riproverai con lei?". Ma Simone è ancora confuso e non sa cosa rispondere. È arrivato il momento di andare via, lui la saluta senza avvicinarsi e le dice: "In bocca al lupo per tutto".