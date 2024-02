Simona Tagli: “Sciolto il voto di castità, non ho trovato uomo. Mi sono innamorata di Beatrice Luzzi” Simona Tagli al GF ha raccontato alcuni dettagli sulla sua vita privata. Dopo una turbolenta separazione dal padre di sua figlia, fece un voto di castità. Dopo averlo sciolto, non ha trovato un uomo. “Ma ho trovato una donna” ha rivelato prima di confessare di provare amore per Beatrice Luzzi: “Ma non è un coming out”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Nella puntata del Grande Fratello di ieri sera, mercoledì 21 febbraio, Simona Tagli ha parlato della sua vita privata e della scelta di fare un voto di castità. Ha incuriosito la sua liason con il Principe Alberto di Monaco: "Ci conoscemmo nel 1998 agli Internazionali di Tennis, cenammo insieme e lui si mise in ginocchio" ha raccontato ad Alfonso Signorini e al pubblico di Canale5.

Simona Tagli: "Ho fatto voto di castità"

Simona Tagli in puntata, dal confessionale, ha raccontato ad Alfonso Signorini della turbolente separazione dal padre di sua figlia che le ha cambiato la vita: "Io ho avuto una separazione turbolenta dal padre di mia figlia e sono stata vittima di un pregiudizio a livello giuridico per essere una donna di spettacolo. Un processo che è durato tre anni. Mi sono messa da parte e ho combattuto per un diritto di mia figlia. Ho fatto un voto di castità, pregavo tantissimo, la fede mi teneva in piedi. Se non mi fossi rivolta a qualcosa di superiore, non avrei tenuto la testa sulle spalle". Oggi, se dovesse arrivare un uomo nella sua vita, "dovrebbe stravolgerla" per sciogliere il voto. Intanto la concorrente ha ammesso che, in assenza di un uomo interessante, si è "innamorata di Beatrice Luzzi":

Ho sublimato il concetto di amore. Io sono arrivata nella Casa e mi sono innamorata della Luzzi. Non è un coming out, ma non ho trovato un uomo ma una donna. La amo tantissimo, è una donna che vale. Non ho trovato nessun uomo.

Dopo la confessione fatta in disparte dal resto degli inquilini, Simona Tagli è rientrata in salotto. Signorini ha svelato le sue rivelazioni a Beatrice Luzzi che ha così commentato: "Sono lusingata ed emozionata, non me l’aspettavo. Sono esterrefatta".

Simona: "Antonio Zequila mi lasciò per Sharon Stone"

Antonio Zequila mi lasciò per Sharon Stone: "Davanti a lei gli dissi, vai, mi fermo qui. Sharon Stone era l'idolo di tutti". "Bella scusa, sì", ha commentato Cesara Buonamici. "Bisogna saper lasciare andare per vedere se l'amore torna" ha replicato la concorrente all'opinionista.