"Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sono lasciati", i presunti motivi della rottura La redazione di Chi conferma che Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sono lasciati. Solo lo scorso gennaio, lo stesso settimanale li dava per "innamoratissimi". Decisivo il rapporto a distanza.

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sono lasciati. La notizia è stata lanciata in esclusiva dalla redazione di Chi, confermata da fonti vicine alla coppia. Secondo quanto riportato dalla pagina Instagram del giornale diretto da Alfonso Signorini, ad aver avuto la meglio su di loro la distanza: lui vive a Roma, infatti, mentre lei vive a Milano. La priorità della conduttrice restano le sue figlie.

Lo stop alla relazione

La relazione fra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo finisce dopo che c'erano state diverse azioni da parte di Michelle Hunziker che avevano fatto sospettare. La conduttrice era andata in vacanza alle Maldive con le figlie e la sua manager senza il compagno e, nei giorni scorsi, la redaizone di Chi l’aveva immortalata in un agriturismo per un breve soggiorno di relax sempre con le figlie e la sua manager. Anche in quell'occasione, in effetti, Alessandro Carollo non c'era. Inoltre, in una intervista a Chi pubblicata di recente, la showgirl aveva deciso di non rispondere ad alcuna domanda su Carollo. Il motivo? Proteggere la propria famiglia dal gossip. A questo punto, le cose tra loro potevano già essere finite.

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo insieme dalla scorsa estate

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo avevano ufficializzato la loro relazione solo dalla scorsa estate, mostrandosi sorridenti e complici durante una gita in montagna. A quel punto, nuove immagini sempre in momenti mondani e di vacanza, tra primi baci e occasioni festose. La solita routine per una coppia del gossip che era apparsa da subito in grande sintonia. "Sono innamoratissimi" recitava lo stesso settimanale che oggi li dà per finiti, solamente lo scorso gennaio. Lui, invece, a novembre aveva scritto: "Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita. Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove. Un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo! Come ti dico sempre, "na palla de foco"". Adesso, è tutto finito.