Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si scambiano il primo bacio in pubblico: “Innamoratissimi” Michelle Hunziker è tornata a far battere il suo cuore grazie a Alessandro Carollo, osteopata romano, con il quale ha partecipato alla festa di Jonathan Kashanian nel cuore di Milano. Il settimanale Chi li ha pizzicati durante un passionale bacio: “Sono innamoratissimi”, scrive il settimanale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

104 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di Chi

Primo ‘bacio in pubblico' per Michelle Hunziker e Alessandro Carollo, la nuova coppia che sta facendo chiacchierare la cronaca rosa. Stanno insieme già da diverso tempo, ma sono usciti allo scoperto solo negli ultimi mesi. La conduttrice televisiva ha ritrovato il sorriso accanto all'osteopata 41enne, originario di Roma, con il quale ha partecipato alla festa di compleanno di Jonathan Kashanian. Presente al party nel cuore di Milano anche il settimanale Chi che ha fotografato la Hunziker e Carollo durante un passionale bacio.

La foto di Michelle Hunziker e Alessandro Carollo

Il compleanno di Jonathan Kashanian si è svolto nel cuore di Milano, al Giardino Cordusio dell’hotel Gran Meliá, racconta Chi, e tra gli invitati anche gli "innamoratissimi" Michelle Hunziker e Alessandro Carollo. "Tra di loro ha fatto da Cupido proprio il festeggiato" racconta il settimanale nel post condiviso un giorno fa che mostra il ‘primo bacio in pubblico' della coppia. Al party era presente anche la figlia della conduttrice, Aurora Ramazzotti, con il compagno Goffredo.

La storia d'amore resa pubblica solo pochi mesi fa

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si frequentano già dalla scorsa estate ma hanno reso pubblica la loro relazione solo pochi mesi fa. Per le festività di Capodanno hanno ‘allargato la famiglia‘ e con le figlie di lei, Sole e Celeste, si sono divertiti in montagna, a Madonna di Campiglio, in ottima compagnia. Con loro, infatti, c'erano anche gli amici Ilary Blasi e Bastian Muller. La storia procede a gonfie vele ed entrambi sarebbero molto presi. "Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita. Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove. Un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo! Come ti dico sempre, "na palla de foco"" è stata la dedica dell'osteopata alla compagna condivisa su Instagram lo scorso novembre.