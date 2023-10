Michelle Hunziker fotografata con Alessandro Carollo, la frequentazione con l’osteopata è ufficiale I due sono stati pizzicati insieme mentre a Milano, mentre si dirigevano verso il Forum di Assago, per assistere allo spettacolo di Checco Zalone. Al termine della serata, tra risate e spensieratezza, i due si sarebbero diretti a casa di Michelle, come avrebbe avuto modo di verificare il settimanale di Alfonso Signorini.

A cura di Giulia Turco

(Foto Chi)

Michelle Hunziker fotografata insieme alla sua nuova fiamma, l’osteopatia Alessandro Carollo, già noto al mondo del gossip. Dopo le indiscrezioni, ora non sembrano più esserci dubbi sul fatto che la conduttrice stia frequentando il medico delle star e a dimostrarlo sono le foto uscite sull’ultimo numero di Chi.

Le foto di Michelle Hunziker e il nuovo fidanzato

I due sono stati pizzicati insieme mentre a Milano, mentre si dirigevano verso il Forum di Assago, per assistere allo spettacolo di Checco Zalone dal titolo ‘Amore + Iva’. L’appuntamento, come da calendario dell’evento risale a lunedì 9 ottobre. Al termine della serata, tra risate e spensieratezza, i due piccioncini si sarebbero diretti a casa di Michelle, come avrebbe avuto modo di verificare il settimanale di Alfonso Signorini. Stando al gossip, la relazione tra i due sarebbe iniziata già da diversi mesi, ma finora ad ora la conduttrice avrebbe preferito tenerla all’oscuro dei riflettori. Quella con l'osteopata è la prima relazione dopo la fine dell'amore con il chirurgo Giovanni Angolini, chiusa l'estate precedente. A quando pare il fascino del medico per la conduttrice è irresistibile.

(Foto Chi)

Chi è Alessandro Carollo

In un primo momento si è trattato solo di pettegolezzo, poi gli indizi via social hanno lasciato intendere per lo meno un’amicizia tra la conduttrice e il dottor Carollo, che si sono concessi una gita in moto nel fine settimana al Passo delle Capannelle, in Abruzzo. Lui ha 41 anni ed è originario di Roma, anche se la sua professione sembra che lo porti a spostarsi spesso anche a Milano, dove ha uno studio di fisioterapia molto frequentato dai personaggi dello spettacolo. Non a caso si dice che abbia avuto storie sentimentali con Paola Barale, sua amica e cliente di lunga data, Elisabetta Gregoraci ed Elisabetta Canalis.