Chi è Alessandro Carollo, l’osteopata presunto nuovo amore di Michelle Hunziker A rivelare la presunta frequentazione è una corrispondenza di indizi social. Durante il weekend la conduttrice si è concessa una gita in moto, in compagnia di alcuni amici e di Alessandro Carollo, osteopata romano di 41 anni che nel suo passato sentimentale vanta diverse frequentazioni vip.

A cura di Giulia Turco

Impazza il gossip su Michelle Hunziker e il presunto nuovo amore. La conduttrice avrebbe ritrovato il sorriso al fianco di un misterioso uomo, che assume i connotati di un osteopatia romano, il quale nel suo passato sentimentale vanta già una serie di frequentazioni con donne dello spettacolo.

Chi è Alessandro Carollo

Risponderebbe al nome di Alessandro Carollo, la presunta nuova fiamma della conduttrice. Originario di Roma, 41 anni, è un rinomato medico osteopata. Con oltre 15 anni di esperienza, è tra i professionisti più accreditati nel settore sul territorio nazionale ed opera tra Roma, Milano e Napoli. I suoi studi sarebbero frequentati da diverse personalità del mondo dello spettacolo, da Belen Rodriguez a Fabrizio Corona, fino a Renato Zero e diverse showgirl e modelle. Con alcune di loro, narra il gossip, avrebbe anche avuto relazioni di carattere sentimentale. A quando pare fino a maggio 2023 avrebbe frequentato Paola Barale, mentre in passato avrebbe avuto flirt con Elisabetta Gregoraci ed Elisabetta Canalis.

La frequentazione con Michelle Hunziker

A rivelare la conoscenza con Michelle Hunziker, ora, è una corrispondenza di indizi social. Durante il weekend la conduttrice si è concessa una gita in moto, in compagnia di alcuni amici. Scatti in sella che sono comparsi anche sul profilo di Alessandro Carollo, che sembra mostrare proprio la stessa moto di Michelle, una Ducati rossa con il numero 1. Per lei si tratta di un periodo particolarmente dorato della sua vita, sia dal punto di vista professionale perché sta per iniziare la nuova avventura al fianco di Gerry Scotti a Io Canto, sia per quanto riguarda la sua vita privata, durante la quale si dedica al ruolo di nonna a 360 gradi per il piccolo Cesare. “Dopo due divorzi credo ancora nell’amore”, aveva raccontato lo scorso luglio al settimanale Oggi. “Non sto cercando una relazione, ma se arrivasse ne sarei felice. Certo, chi si prende me si accolla un bel carrozzone”, aveva scherzato, “con tre figli, un nipote, due ex mariti”.