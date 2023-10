Michelle Hunziker e Alessandro Carollo, le foto della prima uscita pubblica che finisce a casa di lei Il settimanale Chi ha paparazzato Michelle Hunziker durante la prima uscita pubblica con la sua nuova fiamma, l’osteopata Alessandro Carollo. I due hanno assistito allo spettacolo di Checco Zalone e si sono poi diretti a casa di lei. Il giorno dopo, la conduttrice ha festeggiato i 10 anni della figlia Sole Trussardi.

A cura di Elisabetta Murina

Foto dal settimanale Chi

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo fotografati insieme. La conduttrice è stata apaprazzata dal settimanale Chi in compagnia della nuova fiamma, osteopata romano, già noto al mondo dei gossip per le sue relazioni passate con personaggi dello spettacolo. Si tratta dei primi scatti di coppia, che immortalano una frequentazione che va avanti da tempo e sarebbe molto seria. Il giorno successivo, la conduttrice ha festeggiato i 10 anni di Sole, la figlia avuta con l'ex compagno Tomaso Trussardi.

Le prime foto di Michelle Hunziker e Alessandro Carollo

La nuova coppia è stata paparazzata dal settimanale di Alfonso Signorini in occasione della sua prima uscita pubblica. Michelle Hunziker è passata a prendere Carollo a bordo di un'auto con conducente destinazione Forum di Assago (Milano) per assistere allo spettacolo di Checco Zalone, Amore + Iva. I due sono arrivati insieme e sono stati accompagnati all'ingresso dall'amica Jonella Gresti e da alcune persone dell'organizzazione.

Dopo aver assistito alla performance del noto comico, hanno lasciato insieme il palazzetto e si sono diretti verso casa della conduttrice, scortati dall'autista. Sono stati lasciati nel garage, dove si vede Michelle Hunziker guardarsi intorno per controllare che nessuno li stia seguendo. Stando alle indiscrezioni, la frequentazione sarebbe già molto seria e avrebbero fatto di tutto per nascondersi dai riflettori, quindi conoscersi senza condizionamenti esterni. Il loro legame sarebbe già molto forte. Carollo, osteopata dei Vip, non avrebbe mai avuto relazioni durature, anche se più volte è finito al centro dei gossip per la sua vita sentimentale.

Michelle Hunziker e Carollo arrivano a casa della conduttrice (Foto dal settimanale Chi)

Michelle Hunziker al compleanno della figlia Sole Trussardi

Il giorno dopo aver assisto allo spettacolo con Carollo, Michelle Hunziker ha organizzato una festa a sorpresa per la figlia Sole, avuta con l'ex Tomaso Trussardi. Come mostrano sempre gli scatti del settimanale Chi, la conduttrice è andata a prendere la bambina all'uscita da scuola e l'ha portata in un parco di Milano per un compleanno all'insegna del divertimento, tra una torta a più piani, una partita di paintball e tante risate. Presenti anche il padre della bimba Tomaso Trussardi e l'altra figlia Celeste.