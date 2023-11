Michelle Hunziker esce allo scoperto con Alessandro Carollo, la prima foto sui social Ancora bocche cucite sul nuovo amore, ma a rivelare che tra loro c’è del tenero basta una foto, pubblicata sulle Instagram Story della conduttrice. Michelle ha trascorso un romantico weekend in Svizzera, a Lugiano, dove ha deciso di portare Alessandro Carollo, persona ormai alquanto speciale nella sua vita.

Michelle Hunziker esce allo scoperto con Alessandro Carollo, l’osteopata con il quale avrebbe una relazione da circa un anno, stando al gossip. Per la prima volta la showgirl ha pubblicato infatti uno scatto che li ritrae insieme, dopo settimane di indiscrezioni sulla loro storia. D’altronde inutile nascondersi, visto che erano già uscite diverse paparazzate sui settimanali.

Weekend d’amore in Svizzera per Michelle Hunziker e Alessandro Carollo

Ancora bocche cucite sul nuovo amore, ma a rivelare che tra loro c’è del tenero basta una foto, pubblicata sulle Instagram Story della conduttrice. Michelle ha trascorso un romantico weekend in Svizzera, a Lugiano, dove ha deciso di portare Alessandro Carollo, persona ormai alquanto speciale nella sua vita. Tutto documentato via social compresa una gita sul lago che ha tutto il sapore di una fuga d’amore. A confermare che i due erano insieme sono anche le Stories del medico, che pur non mostra la sua Michelle, per il momento. Lei posta uno scatto al termine di un giro in moto, una passione che i due condividono da tempo. Tra risate e tenerezze, sembra che la loro complicità sia ormai palpabile.

Chi è Alessandro Carollo il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker

Alessandro Carollo ha 41 anni ed è già conosciuto al mondo dello spettacolo per essere l’osteopatia dei vip. Con uno studio medico a Roma e uno a Milano, Carollo fa spesso la spola tra l due città e può vantare nel suo curriculum diversi pazienti famosi. Non a caso si dice che abbia avuto storie sentimentali con Paola Barale, sua amica e cliente di lunga data, Elisabetta Gregoraci ed Elisabetta Canalis. I primi avvistamenti con Michelle Hunziker risalgono allo scorso al termine dell’estate. Nelle ultime settimane, i due hanno trascorso un fine settimana in moto al passo delle Capannelle, in Abruzzo. A metà ottobre, sono stati insieme a vedere lo spettacolo di Checco Zalone al Forum di Assago, a Milano, ed è stata l’occasione per i loro primi avvistamenti pubblicati su Chi.