Michelle Hunziker e Alessandro Carollo, le foto del weekend romantico a Roma Michelle Hunziker e Alessandro Carollo sono sempre più innamorati. I fotografi del settimanale Chi li hanno beccati insieme a Roma, dove si sono concessi una serata con degli amici, per poi ritagliarsi dei momenti di tenerezza.

A cura di Ilaria Costabile

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo sono ormai una coppia a tutti gli effetti e i fotografi del settimanale Chi non hanno perso occasione per fotografare qualche momento insieme della coppia intenta a passeggiare per le vie della Capitale. La showgirl e l'osteopata, infatti, camminano sorridenti, concedendosi anche momenti di tenerezza, tra un bacio, un abbraccio e dei sorrisi complici.

Le foto insieme a Roma

Non è certo la prima volta che la showgirl decide di trascorrere il weekend a Roma, dove ha una casa che le serve da appoggio quando deve recarsi nella Capitale per lavoro, o per motivi personali, ed è proprio lì che insieme al suo compagno la showgirl è stata vista entrare dopo una serata trascorsa con amici. I due, infatti, hanno cenato insieme ad un'altra coppia in uno dei posti più chic del quartiere Prati, ovvero L'Archetto, nota pizzeria in cui va di solito anche Ilary Blasi, grande amica di Michelle. Hunziker e Carollo, quindi, sono stati beccati all'uscita dal locale, poi intenti a passeggiare per le vie del centro, proprio per raggiungere l'abitazione del noto volto Mediaset, dove poi hanno trascorso la notte. Lui, il giorno dopo, stando a quanto riportato dalla testata diretta da Alfonso Signorini, aveva un corso da seguire vicino Sora, quindi di buon mattino ha lasciato il suo nido d'amore, per poi ritornarvi nel pomeriggio, il tempo per ripartire con la sua metà in direzione Milano, dove Carollo ha un secondo studio.

La dedica di Alessandro Carollo a Michelle Hunziker

La coppia si frequentava già da prima dell'estate, ma prima di ufficializzare il loro legame, hanno voluto far decantare questo sentimento che li ha travolti. È stato proprio lui, infatti, a scrivere una dedica sui social alla showgirl, manifestando tutto il sentimento che nutre nei suoi confronti. L'ha definita un "angelo biondo", capace di stravolgergli la vita e in grado, con il suo sorriso, di trasmettergli positività. Lei, dal canto suo, ha commentato le foto che li ritraggono insieme scrivendo: "Riesci sempre a farmi emozionare". Michelle, quindi, è pronta a viversi a pieno questo nuovo amore, d'altronde è stata lei stessa a dire che: "Credo nell'amore, perché gli investimenti più importanti nella vita sono quelli del cuore, che fanno più male, ti devastano, però ti fanno sentire vivo".