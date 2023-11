Alessandro Carollo e la dedica per Michelle Hunziker: “Il mio angelo biondo, hai stravolto tutto” Alessandro Carollo fa la prima dedica social a Michelle Hunziker rendendo così ufficiale la loro relazione. “Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita. Un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo”, le parole a corredo di alcune foto di coppia.

A cura di Gaia Martino

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo non si nascondono più. Dopo le inedite immagini social di coppia condivise lo scorso 4 novembre, arriva la prima dedica d'amore. L'osteopata romano ha dedicato un post su Instagram alla nuova fidanzata, la celebre conduttrice televisiva: "Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare".

La dedica di Alessandro Carollo per Michelle Hunziker

"Come un tuono". Così inizia la dedica di Alessandro Carollo su Instagram, scritta per la sua nuova fidanzata, Michelle Hunziker. Il messaggio social prosegue così: "Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita. Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove. Un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo! Come ti dico sempre, "na palla de foco"". A corredo della tenera dedica, alcune immagini di loro due insieme in moto:

La storia nata circa un anno fa

Si frequenterebbero da circa un anno, ma sono usciti allo scoperto soltanto nelle ultime settimane. Michelle Hunziker e Alessandro Carollo ultimamente sono diventati i protagonisti delle riviste di gossip con la loro relazione. La conduttrice si è lasciata ormai alle spalle il matrimonio con Trussardi e dopo l'arrivo del nipote, ha deciso di riaprire la porta del suo cuore. Alessandro Carollo è un rinomato medico osteopata: ha 41 anni ed è di Roma. Con oltre 15 anni di esperienza, è tra i professionisti più accreditati nel settore sul territorio nazionale ed opera tra Roma, Milano e Napoli.

I suoi studi sarebbero frequentati da diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo, da Belen Rodriguez a Fabrizio Corona, fino a Renato Zero. Con alcune showgirl sue clienti avrebbe anche avuto relazioni di carattere sentimentale.