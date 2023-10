Michelle Hunziker e il gossip sul nuovo amore: “Si frequentano da un anno, ma da poco è ufficiale” Pare che dopo la breve ma intensa liason sentimentale con il chirurgo Giovanni Angiolini, Michelle Hunziker abbia ritrovato il sorriso al fianco di un altro uomo. “Dopo le vacanze estive la coppia si è ufficializzata, come testimonia lo splendido anello che lei porta al dito”, racconta il pettegolezzo.

A cura di Giulia Turco

Stando al gossip più recente, Michelle Hunziker avrebbe ritrovato l’amore. Le prove sono ancora inesistenti, sia chiaro, e per il momento non si tratta altro che di un pettegolezzo, ma che tuttavia ha già contagiato i social facendo incuriosire i fan della conduttrice.

L’indizio del presunto anello al dito di Michelle Hunziker

Come riporta anche il Corriere della sera, il rumor nelle ultime ore sta facendo il giro dei social e del web. Pare che dopo la breve ma intensa liason sentimentale con il chirurgo Giovanni Angiolini, Michelle Hunziker abbia ritrovato il sorriso al fianco di un altro uomo. Negli ultimi mesi si è goduta la felicità familiare data dall’arrivo del piccolo Cesare Augusto, il suo primo nipotino, ma a quanto pare anche Cupido avrebbe bussato alla sua porta e lei, immancabilmente, avrebbe risposto. A narrare il gossip è Deianira Marzano, che su Instagram ha pubblicato la segnalazione arrivata da alcuni dei suoi contatti. L’attenzione sulla conduttrice ora è altissima e c’è chi è pronto a scommettere che l’anello parso al suo dito sia un chiaro segnale di un nuovo amore nella sua vita, già ben stabilizzato. “Si frequentano in tal senso da circa un anno, ma solo dopo le vacanze estive la coppia si è ufficializzata, come testimonia lo splendido anello che lei porta al dito”.

La serenità di Michelle Hunziker passa per la famiglia e per il lavoro

Non ci sono dubbi sul fatto che, anello o non allo, per Michelle Hunziker sia un periodo particolarmente felice. Archiviate le ferite per la separazione dolorosa da Tomas Trussardi, la conduttrice avrebbe riscoperto un rinnovato equilibrio, proprio a partire dalla sua famiglia. Dalla nascita del piccolo Cesare la sua vita non potrebbe Andre meglio. È reduce da un’estate in famiglia, trascorsa insieme alla figlia Aurora Ramazzotti alla quale è sempre molto vicina e presto tornerà anche in tv per la partecipazione ad un nuovo programma. Michelle sarà tra i giudici di Io Canto, il nuovo programma musicale condotto da Gerry Scotti, che come lei resta una colonna portante di Mediaset.