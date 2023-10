Michelle Hunziker: “Da piccola sognavo di incontrare Eros Ramazzotti. Sarò giudice di Io Canto”

Michelle Hunziker si è raccontata in una lunga intervista rilasciata a Verissimo. La conduttrice è stata ospite di Silvia Toffanin nella puntata trasmessa domenica 8 ottobre. Presto la rivedremo in TV, sarà tra i giudici di Io Canto Generation, programma condotto da Gerry Scotti.

Michelle Hunziker ha confidato a Silvia Toffanin che quando è in compagnia del nipotino Cesare, spesso e volentieri non segue le indicazioni che le dà la figlia Aurora Ramazzotti:

Poi, ha raccontato la sua infanzia. Ha spiegato che era "un maschiaccio", che amava fare i dispetti e andare a suonare i campanelli. Poi, ha parlato dei sogni che coltivava e che includevano anche Eros Ramazzotti:

Silvia Toffanin ha commentato: "Il sogno ha superato la realtà", perché Eros Ramazzotti è diventato il padre della sua primogenita. Michelle Hunziker ha incoraggiato tutti a credere nei loro sogni:

So che è difficile credere che i sogni possano diventare realtà, ma se ce l'ha fatta una ragazzina che viveva in un paese di 300 anime… quante possibilità c'erano che io oggi fossi qui con te? E invece bisogna sognare in grande, niente è impossibile, se uno brucia per una cosa, ce la fa. Bisogna crederci tanto.

Michelle Hunziker sarà giudice del programma Io canto generation, condotto da Gerry Scotti. Ad affiancarla ci saranno Orietta Berti, Claudio Amendola e Al Bano. In merito, ha dichiarato:

È la prima volta che faccio il giudice in Italia, me lo ha chiesto Gerry e non potevo dire di no. È molto bello, sono curiosa di vedere quello che succederà in trasmissione. Voglio essere un giudice onesto e severo come una mamma, con una grande sincerità. Dai 10 anni in poi hanno gli strumenti per capire la verità delle cose. Ma sarà sempre all'insegna della leggerezza.