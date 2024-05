Ivana Mrazova ha un nuovo fidanzato, le prime foto di coppia sui social

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Ivana Mrazova ha trovato di nuovo l'amore. La modella ha pubblicato sul suo profilo Instagram, per la prima volta, alcuni scatti in compagnia di un uomo con il quale si mostra felice e sorridente.

Le prime foto di Ivana Mrazova e il nuovo fidanzato

Le foto pubblicate sul suo profilo Instagram, la ritraggono a Los Angeles, tra baci, abbracci e risate, i due sembrano essere davvero innamorati. La didascalia a questa breve carrellata di momenti felici, tra cene, passeggiate tra le strade americane, è piuttosto indicativa, infatti Ivana Mrazova scrive: "La mia vita ultimamente". Sul conto del nuovo fidanzato, però, non ci sono molte indicazioni, se non che lavora per un'azienda che si occupa di igiene dentale e quindi sarebbe lontano dal mondo dello show business, d'altronde il suo account è privato, ma dalla bio, piuttosto essenziale del profilo, si sa che vive proprio nella città americana.

La prima storia ufficiale dopo Luca Onestini

Si tratta della prima relazione della modella dopo la storia, piuttosto travagliata con Luca Onestini. I due si sono conosciuti durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip ed è in quel frangente che si sono innamorati. Dopo più di tre anni la loro storia si è poi conclusa, sebbene tra loro non siano mancate incomprensioni. Quando l'ex gieffino ha partecipato nuovamente al reality, Ivana è entrata nella casa più spiata d'Italia e lì i due hanno avuto modo di parlare e confrontarsi, lei aveva dichiarato che uno dei motivi per cui la loro storia si era conclusa:

Non sapevo come gestire questo dolore. Lui all'inizio, non potendomi raggiungere per il Covid, mi è stato vicino. Poi sono subentrate litigate inutili, io invece avevo bisogno di un supporto più psicologico, non il fatto che non mi avesse raggiunto in quel momento. In questi quasi tre anni e mezzo, ogni volta che ci siamo allontanati abbiamo fatto un pò fatica. Ho paura a lasciarmi andare di nuovo, ero innamorata, pensavo fosse l'uomo della mia vita.