Beatriz D'Orsi volta pagina dopo Uomini e Donne, la prima foto con il nuovo fidanzato Bernardo Vegni Dopo l'esperienza a Uomini e Donne, dove non era stata scelta dal tronista Brando Ephrikian, l'ex corteggiatrice Beatriz D'Orsi ha voltato pagina. Su Instagram ha ufficializzato la sua nuova frequentazione pubblicando una foto insieme a un ragazzo di nome Bernardo Vegni.

A cura di Elisabetta Murina

Beatriz D'Orsi ha voltato pagina dopo Uomini e Donne. L'ex corteggiatrice di Brando Ephrikian, non scelta alla fine del percorso del tronista, ha trovato l'amore lontano dalle telecamere del programma. Il ragazzo che frequenta, come mostra uno scatto su Instagram, si chiama BernardoVegni. La foto sui social ufficializza il loro rapporto, dopo giorni di segnalazioni e indiscrezioni su loro conto.

Beatriz D'Orsi ha un nuovo amore, la foto su Instagram con Bernardo Vegni

L'ex corteggiatrice ha ritrovato la serenità nella sua vita sentimentale dopo la fine dell'esperienza a Uomini e Donne. Lo scorso marzo, il tronista Brando Ephrikian aveva scelto di lasciare il programma con Raffaella Scuotto anizché con lei. Beatriz ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae insieme a un ragazzo di nome Bernardo Vegni: i sue sono vicini uno all'altra e lui le dà un tenero bacio sulla fronte. Non è chiaro da quanto tempo si frequentino, ma la ragazza appare serena dopo la delusione vissuta nel programma di Maria De Filippi. Del nuovo ragazzo non si hanno molte informazioni, se non quelle che scrive lui stesso su Instagram: studia all'Università di Siena la facoltà di Scienze Diplomatiche e Internazionali.

L'esperienza di Beatriz D'Orsi a Uomini e Donne

Nella puntata di martedì 26 marzo di Uomini e Donne, Brando Ephrikian ha fatto la sua scelta tra le due corteggiatrici rimaste alla fine del suo percorso, Beatriz e Raffaella. Il tronista ha deciso di iniziare una storia lontano dalle telecamere con quest'ultima, lasciando la prima con l'augurio di trovare la persona giusta. Poco dopo la messa in onda della puntata, Beatriz era tornata sui social e aveva pubblicato un lungo messaggio, ringraziando tutti coloro che l'avevano sostenuta: "Mi sento di rassicurarvi dichiarando che sto bene. Per davvero. Vi ringrazio infinitamente per l’interessamento, vi lascio una foto dell’altra sera felice e spensierata, perché la vita continua".