Beatriz d’Orsi dopo la scelta di Brando a Uomini e Donne: “Sto bene, la vita continua”

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di martedì 26 marzo di Uomini e Donne, Brando Ephrikian ha fatto la sua scelta e tra le sue corteggiatrici è stata Beatriz D'Orsi a dover lasciare il programma senza di lui. A distanza di diverse ore dalla messa in onda, sono apparse anche le prime parole sui social della giovane brasiliana, che ha raccontato di stare bene, ringraziando tutti coloro che l'hanno accompagnata in questo percorso.

Le prime parole di Beatriz d'Orsi dopo la scelta di Brando

Un ringraziamento sentito quello di Beatriz d'Orsi che, infatti, dopo la puntata in cui è stata mostrata la scelta di Brando, l'ex corteggiatrice ha voluto rassicurare tutti gli spettatori che hanno seguito la sua storia nel programma, promettendo loro di rispondergli appena le sarà possibile e pubblicando anche uno scatto che la ritrae felice e sorridente:

Ci tenevo a ringraziare a cuore aperto e senza filtri (mai stata in grado di averne) tutti quanti per i bei messaggi commoventi, dolci, delicati ed ematici che sto continuando a ricevere costantemente e non mi riferisco solamente alla giornata di ieri. Bensì anche a tutti gli altri giorni durante la longevità del percorso. Cercherò di rispondere a ciascuno privatamente. Ma finché non vedrete una risposta, spero che voi possiate, nel frattempo, apprezzare questo ringraziamento pubblico. P.s essendo che in molti me lo state chiedendo. Giustamente. Mi sento di rassicurarvi dichiarando che sto bene. Per davvero. Vi ringrazio infinitamente per l’interessamento, vi lascio una foto dell’altra sera felice e spensierata, perché la vita continua.

Beatriz d'Orsi non è stata la scelta di Brando Ephrikian

Un momento emozionante, quello che ha visto il tronista e la sua corteggiatrice uno di fronte all'altra, alla fine del loro percorso: "Spero con tutto il cuore che tu possa riuscire a trovare una persona come hai descritto me, ma ti ringrazio tantissimo per queste belle parole che hai speso, però non sei tu la mia scelta" le dice Brando. Parole alle quali Beatriz risponde, non senza una certa commozione e qualche lacrima a rigarle il volto: "L'avevo intuito da un po' di settimane, e nonostante tutto ti ringrazio, ti ringrazio perché mi hai fatto provare dei sentimenti di cui avevo paura di riprovare, dopo due anni e mezzo, sono riuscita a sentire qualcosa".

