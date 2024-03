La prima foto di Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto dopo la scelta a Uomini e Donne

Nel pomeriggio di martedì 26 marzo è andata in onda la scelta di Brando Ephrikian a Uomini e Donne. Dopo un continuo rimandare, alla fine il tronista del dating show di Canale 5 ha deciso chi delle sue corteggiatrici volesse al suo fianco una volta chiuso il suo percorso nel programma. Si tratta di Raffaella Scuotto ed ecco che i due mostrano anche il primo selfie di coppia dopo la puntata.

"Primo selfie di coppia" scrive la pagina dedicata al dating show condotto da Maria De Filippi, accanto ad una foto che ritrae Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto intenti a darsi un bacio, con tanto di occhi chiusi e aria sognante. Durante la puntata, come solitamente accade nel momento della scelta, seduti uno di fronte all'altra i due si sono confrontati e lui le ha spiegato i motivi che l'hanno portato a sceglierla:

Dunque, è stato un percorso strano, all’inizio mi aveva fatto sorridere quella tua prima domanda. Ti piace mangiare? Non ti avevo inizialmente guardata. Poi, mi sono dato una possibilità conoscendoti caratterialmente, mi sei piaciuta, ed è lì è cominciato il nostro percorso. Ti volevo eliminare, poi io che sono riflessivo, ho detto no, non era il caso. È stato un percorso lungo, difficile molto per me, mi è servito tanto, tu sei stata parte integrante di questo mio miglioramento. Uscita dopo uscita ci siamo conosciuti e scoperti sempre di più, ci siamo sempre più lasciati andare, ho cominciato a raccontarti cose mie personali, intime e non è cosa da poco per me. Non l’ho mai fatto con qualcuno. È cresciuta molto anche la nostra intesa, il nostro capirsi con uno sguardo, la complicità, anche durante le litigate, penso che sia importante trovare una persona che ti faccia sentire a tuo agio, te stesso, non pensare troppo quando si è insieme. È stato davvero un percorso intenso, però non sei tu la mia scelta razionale, sei la mia scelta fatta col cuore.