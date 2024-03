Brando sorprende Raffaella dopo la scelta a Uomini e Donne, lei confessa: “Mi sono innamorata di te” Dopo la scelta a Uomini e Donne, Brando ha organizzato una romantica sorpresa a Raffaella Scuotto, che si è subito emozionata. “Mi sono innamorata di te”, ha confessato la ragazza all’ex tronista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Brando Ephrikian ha scelto di lasciare Uomini e Donne, come si è visto nella puntata del 26 marzo, insieme alla corteggiatrice Raffaella Scuotto. La ragazza ha subito detto sì e, dopo il primo selfie di coppia pubblicato sui social, i due non vedono l'ora di vivere la loro storia d'amore.

"Mi sono innamorata di te", la confessione di Brando a Raffaella

Dopo la scelta, Brando ha voluto fare una romantica sorpresa a Raffaella, portandola in un luogo romantico, tra palloncini a forma di cuore e candele. Poi le ha fatto vede un filmato, spiegandole cosa è stata per lui in questi mesi: "Tu per me sei comprensione, hai sempre cercato di capirmi anche quando non ti ho dato attenzioni. Sono contento perché hai capito la persona che sono".

Tra loro la scintilla è scoppiata dopo un'esterna in una villa a Napoli e ora entrambi hanno voglia di passare del tempo insieme, come ha spiegato l'ex tronista: "Ho tanta voglia di viverci tutti i momenti spensierati, leggeri e intesi". "É come se ci conoscessimo da una vita", ha spiegato Raffaella. Poi, senza più riuscire a trattenere i suoi sentimenti, ha confessato: "Mi sono innamorata di te".

Leggi anche La prima foto di Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto dopo la scelta a Uomini e Donne

La scelta di Brando a Uomini e Donne

Nella puntata del 26 marzo di Uomini e Donne è andata in onda la scelta di Brando. Il tronista ha spiegato a Raffaella che è lei la ragazza con cui vuole iniziare una storia lontano dalle telecamere, preferendola all'altra corteggiatrice Beatriz D'Orsi. "Ti volevo eliminare, poi io che sono riflessivo, ho detto no, non era il caso. È stato un percorso lungo, difficile molto per me, mi è servito tanto, tu sei stata parte integrante di questo mio miglioramento", ha spiegato il ragazzo a Raffaella. Poi la conclusione: "Sei tu la mia scelta". Lei si è subito emozionata e ha risposto sì.