Oggi va in onda la scelta di Brando a Uomini e Donne tra Raffaella e Beatriz: cosa accadrà in studio Oggi, martedì 26 marzo, va in onda la scelta del tronista Brano Ephrikian tra le due corteggiatrici Raffaella Scuotto e Beatriz D'Orsi. L'appuntamento con Uomini e Donne è dalle ore 14.45 su Canale 5.

A cura di Elisabetta Murina

Oggi, martedì 26 marzo, va in onda la scelta di Brando Ephrikian a Uomini e Donne. Il tronista deciderà con chi, tra le due corteggiatrici Raffaella Scuotto e Beatriz D'orsi, iniziare una conoscenza lontano dalle telecamere. L'appuntamento è a partire dalle ore 14.45 su Canale 5. La puntata finale del percorso di Brando si sarebbe dovuta registra 7 marzo, ma c'è stato un colpo di scena: il tronista ha fatto arrivare in studio entrambe le corteggiatrici ma, una volta davanti alle ragazze, ha deciso di annullare la scelta perché non era più sicuro. Il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi è iniziato lo scorso settembre e si concluderà oggi, dopo 6 mesi di esterne, discussioni, momenti romantici e tanto altro.

La scelta si è registrata il 12 marzo e verrà trasmessa oggi, 26 marzo, su Canale 5. Tra Raffaella e Beatriz, il ragazzo ha deciso di lasciare definitivamente la trasmissione con Raffaella, con grande sorpresa da parte del pubblico, che invece si aspettava una fine del percorso diversa. La ragazza, 25 anni, originaria di Napoli, è arrivata nel programma quando il percorso di Brando era già iniziato e aveva raccontato di aver lasciato il suo lavoro per trovare l'amore. Inizialmente, il tronista aveva però pensato di eliminarla perché poco coinvolto da lei da un punto di vista estetico. Poi qualcosa tra loro è cambiato. Stando alle anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni sui suoi social, una volta di fronte alla ragazza in studio, Brando le avrebbe detto: "Non ti ho scelta con la testa, ma con il cuore". Beatriz, invece, dopo aver appreso di non essere stata scelta, sarebbe scoppiata a piangere. Era lei, 25enne milanese, laureanda in Scienze Politiche, ad averlo colpito fin dalla sua prima discesa in studio lo scorso 18 settembre. Inizialmente contesa da entrambi i tronisti, aveva preferito iniziare una conoscenza con Brando.