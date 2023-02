Al GF Vip Ivana spiega perché è finita con Onestini: “Non mi è stato vicino quando avevo bisogno” Nella puntata del 16 febbraio del GF Vip, Ivana Mrazova ha ripercorso il suo rapporto con l’ex Luca Onestini, dai motivi reali che hanno portato alla rottura fino al legame che c’è ora, passando per la paura di riavvicinarsi. “Quando ho perso mio padre, avevo bisogno di un supporto psicologico da parte sua”, ha detto.

A cura di Elisabetta Murina

Ivana Mrazova è tornata a parlare della fine della sua storia d'amore con Luca Onestini. Chiamata in disparte da Alfonso Signorini, nella puntata del 16 febbraio del Grande Fratello Vip, la modella ha raccontato a cuore aperto il rapporto attuale con l'ex compagno, spiegando i reali motivi che hanno portato alla rottura. Solo una settimana fa, lo stesso concorrente aveva detto che tra loro c'era un "feeling unico", anche se la paura di tornare a soffrire sembrava prevalere sul resto.

Luca Onestini e Ivana Mrazova, il rapporto attuale

Signorini ha voluto giocare a carte scoperte con Ivana e, dopo averla isolata dal resto dei concorrenti, le ha chiesto perché al momento la sua situazione con l'ex Luca non stia evolvendo, nonostante una complicità tra loro mai persa. La modella ha spiegato che non vedeva il ragazzo da più di otto mesi, quindi è entrata al GF Vip senza aspettative ma convinta di aver bisogno di un pò di tempo: "Sono qui dentro da 10 giorni e, vedendo Luca, non avevo nessuna aspettativa. L'ho trovato così come me lo ricordavo e questo mi ricorda un pò il nostro GF. Non so come evolverà questa cosa, ho bisogno di un pò di tempo. La situazione ora è tranquilla".

Anche Onestini, in una delle ultime puntata del reality, aveva proprio spiegato come tra loro ci fosse ancora il feeling di un volta che però doveva fare i conti con la paura di soffrire ancora. "Da una parte c'è il ritrovare quel feeling quasi unico che abbiamo sempre avuto, dall'altra la sofferenza di quando è finito tutto, la paura di rivivere quel dolore", aveva detto il modello.

I motivi della rottura tra Ivana e Luca

Secondo Signorini, uno dei motivi per cui Ivana e Luca si sono lasciati è perché lui non le è stato vicino nel momento in cui suo padre è venuto a mancare durante la pandemia. La modella ha raccontato che il fidanzato l'ha prima aiutata ad affrontare un dolore così profondo, ma poi alcune discussioni l'hanno portato ad allontanarsi: