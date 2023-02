Luca Onestini e il legame con la ex Ivana: “Un feeling unico, ma anche la paura di soffrire ancora” Nella puntata della notte di San Valentino del GF Vip si è parlato di Ivana Mrazova e Luca Onestini: sono stati una coppia fino al 2021 ma il feeling tra loro sembra non essere mai finito, nonostante le discussioni. C’è però, da parte di entrambi, la paura di soffrire di nuovo.

A cura di Elisabetta Murina

Nella puntata del Grande Fratello Vip della notte di San Valentino, spazio a un'altra questione di cuore, una delle storie d'amore che in passato ha appassionato gli spettatori del reality: Luca Onestini e la ex Ivana Mrazova. La modella è entrata nella Casa la settimana scorsa e, in questi giorni, ha ritrovato una certa complicità con il ragazzo, che però è entrata in crisi quando lei, per gioco, ha dato un bacio a stampo ad Andrea Maestrelli.

La complicità tra Luca Onestini e Ivana Mrazova al GF Vip

La storia d'amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova è durate tre anni e mezzo ed è finita nel 2021. Una rottura che ha fatto soffrire entrambi, come ha ribadito il modello ad Alfonso Signorini: "Siamo stati malissimo tutti e due, abbiamo provato delle cose forti". Per questo motivo oggi hanno paura di darsi una seconda possibilità, nonostante la complicità che li lega non sia mai svanita con il passare del tempo: "Da una parte c'è il ritrovare quel feeling quasi unico che abbiamo sempre avuto, dall'altra la sofferenza di quando è finito tutto, la paura di rivivere quel dolore".

Ivana bacia Andrea Maestrelli per gioco, la reazione di Onestini

Il pretesto che, in questa settimana, ha scatenato tra loro una discussione è stato il bacio che Ivana ha dato al coinquilino Andrea durante un gioco. Anche ad Onestini era stato chiesto di baciare un'altra ragazza, ma lui si è rifiutato di farlo. "Non è stato il bacio in sé, quanto il fatto che lei ci sia stata e io no", ha spiegato il modello. Tuttavia, Ivana ha voluto precisare che è stata contenta di averlo fatto: