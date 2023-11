Michelle Hunziker e Alessandro Carollo: “Sono molto presi, si frequentano in segreto da mesi” Il settimanale Chi racconta un nuovo episodio della storia d’amore tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo, osteopata romano. “Sono già state fatte le presentazioni in famiglia”, racconta Chi. “Lui è sempre stato un single di ferro”, ma l’energia di Michelle ha fatto breccia nel suo cuore.

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo sono raggianti in queste prime uscite in pubblico. Sarà che fino a che settimane fa hanno mantenuto la loro relazione in segreto, come fa sapere il settimanale Chi, sarà che la loro complicità è ormai assodata, visto che si frequentano da prima dell’estate.

Michelle ha tenuto segreta a tutti la sua nuova fiamma

Eppure la conduttrice avrebbe mantenuto tutto in segreto, per tutelare la sua nuova conoscenza dai riflettori del gossip e impedire che qualcosa potesse andar storto nella frequentazione con l’osteopatia che l’ha fatta, possiamo dire, innamorare, perché glielo si legge negli occhi che brillano. Qualcosa del genere, a quanto pare, era già successa con Giovanni Angiolini, il medico chirurgo arrivato nella sua vita subito dopo la separazione da Tomaso Trussardi, in un momento in cui il gossip non aspettava altro che la prossima mossa sentimentale, da parte di Michelle. Il finale della storia è noto, i due hanno smesso di frequentarsi nel giro di poco tempo e, si può dire, lasciandosi anche l’amaro in bocca.

Michelle impara quindi la lezione, questa volta sarebbe tutto diverso. Alessandro Carollo è un uomo che la prende per il sorriso e per la gola, così come testimoniano le paparazzate degli ultimi tempi. Insieme sono stati al Forum di Assago per assistere allo spettacolo di Checco Zalone e più di recente a cena ad uno dei ristoranti cinesi più rinomati di Milano. Come una coppia qualunque si concedono una serata di spensieratezza, poi noleggiano un’auto con conducente per tornare, insieme, a casa della conduttrice. Il settimanale Chi racconta che per mesi Michelle non ha confidato a nessuno il proprio segreto e anche lui è stato capace di proteggere la loro storia.

Alessandro Carollo conquistato dall'energia di Michelle

“La showgirl e l’osteopata sono molto presi, come se si conoscessero da sempre, quasi increduli della loro intesa, del perfetto incastro dei loro caratteri e delle loro vite. Tanto che sono già state fatte le presentazioni in famiglia e lo scorso weekend Michelle ha postato nelle storie di Instagram il primo scatto di coppia”, racconta il settimanale di Signorini. Lui ha 41 anni ed è un medico che opera di frequente tra Milano e Roma e, dal punto di vista sentimentale, sarebbe un tipo difficile da scalfire. “Carollo è sempre stato un single di ferro, geloso dei propri spazi, della propria intimità, con una carriera di successo come osteopata e fisioterapista che concedeva poco spazio ad altri impegni. Ha curato anche donne famose, è un uomo che ama l’avventura, l’adrenalina, gli piace andare in giro in modo e Michelle è una donna a propria volta sportiva che ama il rischio”.