Michelle Hunziker con Alessandro Carollo e le figlie: la vacanza della famiglia allargata a Capodanno Michelle Hunziker ha trascorso le vacanze a Madonna di Campiglio con Alessandro Carollo, il nuovo compagno, e le figlie minori, Sole e Celeste. Il settimanale Chi ha pubblicato le foto della famiglia allargata sulle piste da sci scattate prima di cambiare zona e trascorrere Capodanno con Ilary Blasi e Bastian Muller.

La storia d'amore tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo è tra le protagoniste del nuovo numero di Chi. Il settimanale ha documentato il racconto della loro storia, resa pubblica solo tre mesi fa, attraverso le immagini della loro vacanza in montagna, a Madonna di Campiglio, durante le festività. Tra sorrisi, uscite all'alba per andare a sciare e rimpatriate tra amici, la showgirl e l'osteopata hanno dato il benvenuto, insieme, al nuovo anno. Con loro in vacanza anche Sole e Celeste, le figlie di Michelle Hunziker, nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi, ed anche Ilary Blasi e Bastian Muller.

Le foto della vacanza di Michelle Hunziker e Alessandro Carollo

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo hanno trascorso gli ultimi giorni del 2023 a Madonna Di Campiglio. Con loro le piccole Sole e Celeste Trussardi, 10 e 8 anni, che, stando a quanto raffigurato nelle foto, sembrerebbero essere già in piena sintonia con il nuovo compagno della mamma. L'osteopata di 41 anni è entrato nella vita della showgirl tempo prima che la loro storia diventasse pubblica permettendo alla conoscenza di maturare senza dover fare i conti con i riflettori e le reazioni dei fan.

A Madonna di Campiglio le giornate sono sempre iniziate presto per la famiglia allargata. Il settimanale Chi racconta di uscite all'alba per andare a sciare con la neve fresca e le piste libere. Alessandro Carollo, che ama gli sport estremi, ha trovato pane per i suoi denti con la compagna, anche lei appassionata di sci. Gli ultimi giorni del 2023 li hanno trascorsi allo Chalet Spinale, un rifugio con sette suite e da lì non si sono mossi fino al giorno di Capodanno. Il magazine racconta che per festeggiare l'inizio del 2024, si sono spostati in Svizzera ed hanno trascorso il resto delle vacanze con Ilary Blasi e Bastian Muller. Con loro anche Graziella Lopedota, la manager delle due conduttrici amiche.

Il Capodanno di Michelle Hunziker e Ilary Blasi con i compagni

Michelle Hunziker e Ilary Blasi oltre ad essere colleghe, sono grandi amiche ed è per questo motivo che hanno deciso di trascorrere insieme il Capodanno 2023 a Zermatt, in Svizzera. Avevano già condiviso le vacanze estive in Sardegna: stavolta si sono divertite con i compagni, Alessandro Carollo e Bastian Muller, ed altri amici a festeggiare l'inizio del nuovo anno. Sui social hanno condiviso numerose foto del loro soggiorno: oltre a Graziella Lopedota, la loro manager, erano presenti anche le figlie minori, Sole e Celeste per Michelle e Isabel per Ilary.

