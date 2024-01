Michelle Hunziker e Ilary Blasi insieme a Capodanno con i compagni Alessandro Carollo e Bastian Muller Sono più amiche che mai Michelle Hunziker e Ilary Blasi che hanno scelto di trascorrere insieme il Capodanno 2023 in compagnia dei rispettivi fidanzati Alessandro Carollo e Bastian Muller. Si erano già ritrovate in Sardegna la scorsa estate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Prosegue a gonfie vele l’amicizia tra Michelle Hunziker e Ilary Blasi che hanno scelto di trascorrere insieme il Capodanno 2023 sulle Dolomiti in compagnia dei rispettivi fidanzati, Alessandro Carollo e Bastian Muller. Il legame tra le due conduttrici Mediaset si è rafforzato nel corso dell’ultimo anno. Di recente, inoltre, Michelle ha supportato moltissimo Ilary dopo l’uscita del documentario Unica con il quale la romana ha raccontato per la prima volta i dettagli della separazione da Francesco Totti.

Avevano già trascorso insieme le vacanze estive

Hunziker e Blasi avevano già trascorso insieme le vacanze estive in Sardegna e, in precedenza, Michelle era stata una tra le prime ad avere l’opportunità conoscere Bastian all’inizio del suo legame con Ilary. A fare da collante tra le sue, in quell’occasione, erano state ancora una volta le vacanze invernali sulle Dolomiti. Qualcuno sospetta addirittura che Carollo, nuovo fidanzato di Michelle, fosse stato presentato all’amica già la scorsa estate proprio in Sardegna. Un’indiscrezione che nessuna delle due ha confermato.

Le figlie minori di Hunziker e Blasi in vacanza con le madri

A tenere compagnia a Michelle e Ilary, oltre ai compagni, sono state le piccole Sole e Celeste (figlie che Michelle ha avuto dall’ex marito Tommaso Trussardi) e Isabel, ultima figlia nata dal legame tra Totti e Blasi. Sono assenti, invece, i figli maggiori delle conduttrici: Aurora, nata dal legame con Eros Ramazzotti, e Cristian e Chanel Totti. Intanto, Francesco Totti ha scelto di festeggiare il Capodanno alle Maldive insieme alla nuova compagna Noemi Bocchi e ai figli di lei. Non c’è stato alcun nuovo scambio di frecciatine tra i due ex coniugi che, dopo l’uscita del documentario Netflix, hanno prestato particolare attenzione a evitare di esacerbare lo scontro. Totti ha preferito non commentare (“Dicesse quello che vuole”, si sarebbe limitato a dire) mentre Ilary, ospite dell’amica Silvia Toffanin a Verissimo, ha cercato di frenare le polemiche che hanno investito l’ex marito, accusato di maschilismo per avere provato a impedire alla ex moglie di continuare a lavorare dopo il famoso caffè con l’uomo misterioso descritto dalla presentatrice nel documentario.