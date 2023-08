Ilary Blasi in vacanza con Michelle Hunziker: per la serata in discoteca si veste d’argento Ilary Blasi è volata in Sardegna e ha dato il via alla sua vacanza al Phi Beach. Durante la serata ha incontrato Michelle Hunziker, fotografandosi con lei per uno scatto social.

A cura di Valeria Paglionico

Continuano le vacanze estive delle star italiane, che sui social fanno a gara per aggiudicarsi il titolo di più trendy e glamour di stagione tra panorami da sogno e locali esclusivi. Ilary Blasi non fa eccezione e, dopo essere stata prima in Brasile con Bastian Muller e poi in una location "segreta" con la sorella Melory e le amiche, ora è volata in Sardegna. Ieri si era mostrata in aeroporto pronta per partire con tanto di trolley e look comodo ma solo in serata ha rivelato il luogo scelto per trascorrere la prima settimana di agosto: la Costa Smeralda. Quale migliore occasione di questa per organizzare una reunion con l'amica e collega Michelle Hunziker?

Il locale dove si sono incontrate Ilary Blasi e Michelle Hunziker

Essendo arrivata in Sardegna nel tardo pomeriggio, Ilary Blasi ha dato il via alla sua vacanza direttamente in serata. La prima cosa che ha fatto è darsi agli eventi mondani: ha infatti fatto visita al Phi Beach, uno dei locali più esclusivi della Costa Smeralda dove tra tramonti, drink e musica ci si può godere il meraviglioso panorama direttamente dalla spiaggia. La cosa che nessuno si aspettava è che avrebbe incontrato Michelle Hunziker, anche lei in Sardegna con la famiglia da diverse settimane. Le due non hanno potuto fare a meno di scattarsi una foto fianco a fianco, dando prova del fatto che il loro rapporto va oltre il semplice legame professionale.

Ilary e Michelle al Phi Beach

I look di Ilary e Michelle

Ilary e Michelle si sono ritrovate a sfidarsi a colpi di stile durante la serata in discoteca in Costa Smeralda. La prima ha puntato tutto sull'effetto metallico con un appariscente completo argentato: ha abbinato una gonna a tubino a vita alta e col maxi spacco laterale a un crop top monospalla aderentissimo che ha lasciato gli addominali in vista. Michelle ha invece preferito qualcosa di leggermente più formale, un completo gessato a fondo bianco con pantaloni palazzo e panciotto coordinato. I più attenti avranno sicuramente notato che il look era riciclato, era stato "già visto" in una delle prime puntate di Striscia La Notizia. Chi tra le due è la più trendy?