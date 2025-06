video suggerito

Ilary Blasi vacanza a Marbella, quanto costa un lettino nell’esclusivo beach club Ilary Blasi sta trascorrendo le sue vacanze a Marbella con il compagno Bastian Muller e ha pubblicato alcuni scatti nella piscina di un esclusivo beach club. Ecco quanto costa un lettino nella location in riva al mare. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Marco Casola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Avevamo lasciato Ilary Blasi con indosso un look casual, con canotta bianca e pantaloni, al diploma della figlia Chanel Totti, che ha concluso il percorso di studi in un esclusivo istituto privato di Roma. Ora ritroviamo la conduttrice televisiva, reduce dell'esperienza a The Couple, nella piscina di un beach club in Spagna, mentre si rilassa in acqua con un costume intero total black.

Ilary Blasi al beach club La Cabane di Marbella

Anche Blasi, come alcune colleghe dello star system italiano, ha dato il via alla sua estate in una location di lusso. Qualche giorno Alessia Marcuzzi aveva pubblicato alcuni scatti della meravigliosa villa in riva al mare in Sicilia dove sta trascorrendo le vacanze, mentre Belén Rodriguez è stata paparazzata all'Hotel Quisisana di Capri. Più recentemente è stata Elisabetta Gregoraci a mostrare il mega yacht di lusso, da 390mila euro a settimana, su cui sta trascorrendo le vacanze con il figlio Nathan Falco Briatore al largo di Saint Tropez.

Il costume black di Ilary Blasi

Le vacanze a Marbella con Bastian Muller

Ilary Blasi, recentemente apparsa sui social in un selfie al naturale con Chanel Totti, ha iniziato le sue vacanze estive trascorrendo alcuni giorni con il compagno Bastian Muller a Marbella. Dopo aver visitato il centro della cittadina i due si sono concessi alcune ore di relax in piscina, in uno dei beach club più trendy di Marbella, La Cabane. La location in riva al mare, con ristorante e piscina, nel 2023 è stata completamente modificata con gli arredi firmati Dolce&Gabbana. Ombrelloni, lettini e capanne del club sono infatti decorati con le iconiche stampe maiolica, in blu su fondo bianco, della Maison di moda italiana.

Leggi anche Elisabetta Gregoraci, vacanza di lusso sullo yacht da 390mila euro a settimana

Il costume di Ilary Blasi must have dell'estate 2025

Ilary Blasi ha scelto il club per il suo relax e postato sulle stories del profilo Instagram alcuni scatti in piscina, dove appare su un maxi salvagente, anche questo impreziosito dalla stampa maiolica di Dolce&Gabbana. Per la giornata in piscina Ilary Blasi sceglie uno dei costumi più eleganti e trendy di quest'anno, ovvero un modello intero total black dalle linee minimal e senza decori, a cui abbina occhiali da sole dalla montatura ovale in nero di Miu Miu, illuminando il look estivo con bracciali dorati di Hermes e cavigliera sottile in oro.

La Cabane Marbella il beach club firmato Dolce&Gabbana

Quanto costa il beach club della vacanza di Ilary Blasi

Il beach club La Cabane di Marbella, dove Blasi ha trascorso alcune ore della sua vacanza, ha un costo a persona per l'ingresso che varia in base alla posizione scelta nel club e ai servizi. Si va dai 50 euro delle amache a bordo piscina, fino ai 450 e 550 euro per i Large Bed e i Front Bed, che ospitano fino a tre persone. La postazione più esclusiva è quella del Vip Pool Bed che costa 950 euro e include nel prezzo l'ingresso per quattro ospiti, una bottiglia di Dom Perignom, frutta fresca e asciugamani.