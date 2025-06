Quanto costa il look “da spiaggia” di Belén Rodriguez in vacanza a Capri

video suggerito

Dopo una tappa a Napoli, Belén Rodriguez si è concessa una vacanza a Capri con le amiche, per l'occasione ha sfoggiato un look da spiaggia molto particolare, ecco quanto costa e chi ha firmato i capi dell'outfit.

Dopo aver trascorso qualche giorno in un hotel di lusso a Napoli, Belén Rodriguez ha raggiunto l'isola di Capri per una vacanza con le amiche, l'assistente personale Antonia Achille e l'inseparabile pettinose Patrizia Griffini. La conduttrice televisiva ha scelto per il soggiorno caprese l'hotel più famoso dell'isola, il Quisisana, e si è concessa un'esibizione musicale sul palco dell'Anema e Core.

Rodriguez ha condiviso sui social anche alcuni scatti della sua giornata al mare, mostrando il suo look da spiaggia composto con alcuni capi del suo marchio di costumi, abbinati a scarpe di una griffe francesce di lusso.

Addio dunque a scarpe alte e agli abiti scuri, per il mare la showgirl punta tutto sulla comodità di sandali raso terra e sulle fantasie colorate di un mini dress a fiori. Non mancano poi gli accessori tipici da spiaggia, come il cappello in paglia e una capiente tot bag in tela a strisce.

Al mare Belèn Rodriguez indossa un vestitino di Me Fui, con mini disegno floreale su fondo giallo acido, bottoncini frontali, spalline cadenti e gonna arricciata, sotto il quale spunta un costume bianco con coppe,. L'abito su Zalando è in vendita a 118,99 euro.

Abito Me Fui su Zalando

Rodriguez si ripara dal sole con un cappello in paglia nero con logo frontale Me Fui, che costa 35 euro, e con una maxi bag in tessuto marrone, decorata con fantasia a maxi stripes. Anche questa fa parte della collezione del marchio di Belén e Cecilia Rodriguez e costa sul sito del marchio 69 euro.

Ciabattine in pelle nera Louis Vuitton

Per completare il look estivo Belén Rodriguez si concede un dettaglio di lusso e ai piedi indossa un paio di ciabattine mule basse, firmate Louis Vuitton (630 euro), in pelle nera e con fascia frontale traforata su cui spicca il logo intagliato della Maison francese.