Quanto costa l’hotel a Napoli scelto da Belén Rodriguez per il ponte del 2 giugno Belén Rodriguez è volata a Napoli per concedersi una breve vacanza nel ponte del 2 giugno. Qual è l’hotel di lusso che ha scelto per il soggiorno partenopeo? Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

È cominciato ufficialmente il ponte del 2 giugno, il primo che anticipa davvero l'estate, e sono moltissimi coloro che approfitteranno del lunedì di festa per concedersi un weekend lungo fuori città. Le star non se lo sono lasciato ripetere due volte e sono partite alla volta di mete più o meno esotiche. È il caso, ad esempio, di Belén Rodriguez, che ieri sera si è messa in viaggio per raggiungere Napoli. Considerando il fatto che questa mattina ha fatto tappa a Capri, probabilmente ha scelto il capoluogo campano solo come "base", per poi spostarsi nei luoghi iconici della regione. Qual è l'hotel di lusso con spa wellness e spa che ha scelto per il soggiorno?

Dove sta soggiornando Belén Rodriguez

Belén Rodriguez sta soggiornando al Gold Tower Lifestyle Hotel a Via Brecce a S. Erasmo, Napoli, un albergo a 4 stelle nato da un vecchio complesso industriale che è stato finemente ristrutturato nel 2019 da un gruppo di imprenditori napoletani.

Belén al Gold Tower Lifestyle Hotel

Col suo stile minimal ma allo stesso tempo ricercato offre un'esperienza di lusso confortevole e appagante. Ha un centro fitness, una terrazza con vista, un giardino, un lounge bar e due sofisticati ristoranti, oltre a una centro benessere di mille mq con bagno turco e piscine. Grazie alla sua posizione privilegiata nel centro di Napoli, permette di raggiungere in poco tempo i principali luoghi di interesse della città, dal Maschio Angioino al Museo Archeologico.

La spa dell'hotel

Quanto costa una suite nell'hotel di lusso

La camera scelta da Belén per il suo soggiorno napoletano dovrebbe essere l'Executive Wellness Suite, il motivo? Ieri sera ha immortalato la postazione massaggio creata appositamente per lei sullo sfondo di una sauna privata.

La camera di Belèn

La maxi stanza dell'hotel misura 90 mq e, oltre ad avere una camera da letto dallo stile moderno è minimal, è dotata di un'area benessere con bagno turco, doccia emozionale, jacuzzi, cyclette e vasca idromassaggio. Le grandi vetrate, inoltre, danno sul giardino Zen sottostante, amplificando la sensazione di relax. Qual è il prezzo di questo "paradiso"? Sul sito ufficiale dell'albergo la suite viene offerta a 600 euro a notte a persona con pernottamento e colazione inclusa.

Executive Wellness Suite