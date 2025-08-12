Come è fatta la villa in Sardegna di Belén Rodriguez scelta per le vacanze estive

Per le vacanze estive Belén Rodriguez non ha scelto una maxi villa con arredi moderni e strumentazioni hi-tech ma ha affittato una tenuta rural chic immersa nel verde, fatta con materiali naturali come roccia, tufo e legno. Ecco tutte le foto della casa in Sardegna.

Belén Rodriguez sta trascorrendo la sua estate in Sardegna con i figli Luna Marì e Santiago e con alcune amiche, tra cui Patrizia Griffini, ex gieffina meglio nota come La “Pettinose“. Quest'anno la conduttrice televisiva non ha scelto mete esotiche e lontane dall'Italia ma ha affittato una villa a Porto Cervo in Sardegna per trascorrere ore di relax in piscina con la famiglia, concedendosi alcune gite in barca e un po' di shopping nelle boutique di lusso vintage del posto. Sono molti i Vip che quest'anno per le vacanze non hanno organizzato viaggi in luoghi lontani optando per la tranquillità di una villa al mare.

Come è fatta la villa in Sardegna di Belén Rodriguez

Mentre alcuni colleghi hanno scelto per l'estate mega ville dall'architettura moderna (vedi Fedez e la sua tenuta con piscina a sfioro e campi da tennis) Rodriguez punta su un lusso meno strillato. La villa affittata per l'estate dalla conduttrice tv si trova in Costa Smeralda, nei dintorni di Porto Cervo, ed è caratterizzata da un'architettura rural chic, in cui predominano la presenza di materiali naturali come la roccia, il legno, il cotto e il tufo. Sin dall'ingresso, dove è posizionata una grossa scala, è possibile notare i dettagli che caratterizzano il mood naturale dell'abitazione.

L’esterno della villa e la scala principale

Le camere da letto

A giudicare dalle foto pubblicate da Rodriguez sul suo profilo Instagram, l'arredamento delle camere da letto è molto semplice e non prevede componenti sfarzose, maxi televisori o altri accessori iper tecnologici. L'ingresso di alcune camere da letto dà direttamente sulla piscina, mentre altre affacciano sul cortile posizionato all'ingresso. Alcune stanze della villa sembrano scavate nella roccia e hanno la forma di una piccola grotta che si sviluppa con una serie di nicchie utilizzate per riporre libri, candelabri e altri decori.

L’ingresso di una camera da letto

Tra i decori spiccano cappelli in paglia con fiori finti appesi alle pareti, cestini intrecciati e quadretti con simboli che rimandano al mare, come quelli con i tipi di nodi disegnati su fondo bianco e incorniciati. Ancora i letti delle camere sono adornate con spalliere ricamate che i tipici tessuti sardi.

Un decoro nella camera da letto

Uno scatto di Belén Rodriguez con l’amica Patrizia Griffini

Gli spazi esterni della villa

La villa è dotata di ampi spazi esterni, in cui ancora regnano i materiali naturali, come cotto e pietra, utilizzati per la pavimentazione, i muretti di recinzione le pareti. Anche nella zona pranzo costruita nella parte esterna il tavolo e la seduta che lo circonda sono realizzati con pietra e mattonelle dai colori caldi della terra. Quest'area è poi riparata dal sole non con i classici ombrelloni in tessuto o con gazebo in ferro ma con una struttura in lego ricoperta da piante che creano una zona d'ombra naturale andando a rispettare il mood rural chic dell'abitazione.

L’area esterna con tavola per pranzare

La zona esterna

La piscina

Tra i punti forti della villa in Sardegna scelta da Belén Rodriguez per le vacanze estive del 2025 c'è senza dubbio la piscina e l'area circostante. Osservando gli scatti e i video pubblicati dalla showgirl è possibile notare come la piscina sia posizionata su una zona alta e totalmente immersa nel verde. Anche qui predominano materiali rocciosi e naturali e la piscina dalla linea tondeggiante è circondata da archi con poltronincine e divanetti che rimangono all'ombra.

La zona esterna

La piscina

La piscina

L'area relax della piscina è decorata con palme, tavolini con sedie e lettini in legno con morbidi cuscini ricoperti di candidi tessuti color panna. Sempre della stessa area fa parte un particolare maxi letto esterno, con materasso matrimoniale coperto da una sorta di cupola aperta che mantiene la postazione all'ombra per godersi il panorama riparandosi dal sole.

La piscina