Belén Rodriguez, shopping a Porto Cervo: quanto costa la borsa firmata per il mare (rubata a Samantha Jones)

Belén Rodriguez non resiste agli accessori di lusso e durante la vacanza in Sardegna acquista una borsa firmata molto particolare. Non tutti sanno che quella stessa borsa è apparsa nei look di una serie iconica. Ecco quanto costa l’iconica bag e dove l’abbiamo già vista.

Mentre si continua a parlare della maschera per le parti intime a forma di farfalla, che ha lanciato sul sito del suo marchio beauty, Belén Rodriguez sta trascorrendo le vacanze in Sardegna con la figlia Luna Marì, godendosi il sole in sup o facendo gite in barca organizzate da charter privati. Oltre al relax la conduttrice televisiva si è concessa anche un po' di shopping e ha acquistato una borsa firmata Chanel che vale quasi 9mila euro. Non tutti forse sanno che quella stessa borsa è un pezzo della Maison lanciato nel 2008 e apparso sul set del primo film dedicato a Sex and the City.

La nuova borsa di Belén Rodriguez

Belén Rodriguez ha recentemente celebrato il compleanno della figlia, organizzando per lei nella casa di vacanza in Sardegna un party a tema, intanto (un giorno si e l'altro pure) fa promozione alla maschera vaginale del suo brand beauty, mostrando sui social i segreti per conservarla al meglio e massimizzare le proprietà del prodotto più chiacchierato delle ultime settimane. Sempre riguardo all'ultima trovata, Rodriguez ha risposto alle critiche di chi non ha gradito il lancio della maschera farfallina.

Lo shopping di Belén Rodriguez

Ora, tra una promozione e l'altra dei prodotti di tutti i suoi brand (attualmente la conduttrice televisiva ha una linea di abbigliamento sportivo, una di abiti floreali, una di costumi e una linea con prodotti di bellezza e make up), Belén Rodriguez ha raggiunto la boutique vintage di fiducia a Porto Cervo dove solitamente acquista le sue borse di lusso. Qui ha scelto una borsa vintage firmata Chanel, si tratta di una maxi bag per la spiaggia in tela spalmata a effetto pelle, con impunture matelassè in total black e manici in corda. L'accessorio è poi impreziosito da un maxi logo tridimensionale applicato sul davanti in bianco a contrasto con doppia C di Chanel.

La borsa Chanel vintage

Il modello non è attuale e non è in vendita, ma su alcuni siti specializzati in re-selling e vintage è possibile rintracciare il prezzo della bag, il cui valore di listino supera gli 8,800 euro, mentre il costo della borsa second hand si aggira intorno ai 1,500 euro. Oltre al fascino di Chanel, come confessato dalla conduttrice tv nelle stories pubblicate su Instagram, Rodriguez non ha resistito all'ultima moda dei charm pelosi, per cui tutti ultimamente impazziscono: nello stesso shop vintage di Porto Cervo ha infatti acquistato anche un Labubu da applicare ai manici della borsa da spiaggia. Forse è stata la piccola Luna Marì a "contagiarla", recentemente infatti alla bambina era stato regalato un enorme Labubu in versione maxi.

Kim Cattral alias Samantha Jones nel film Sex and The City con la borsa Chanel

La tote yacht di Chanel

Tornando alla borsa di Chanel, una piccola curiosità riguarda l'apparizione della bag nel film tratto da una nota serie tv, molto amata dai fashion addict, stiamo parlando di Sex and the City. Nella prima pellicola uscita nel 2008, Samantha Jones indossa in spiaggia in California la borsa in tela spalmata di Chanel, mentre cerca di stare lontana dalle tentazioni per restare fedele al compagno Smith Jarrod (interpretato da Jason Lewis) e non tradirlo con il sensuale vicino di casa. Nell'iconica scena Samantha siede in spiaggia con al fianco il suo Yorkshire Terrier, indossando tacchi alti, un bikini nero, una camicia bianca e la borsa limited edition di Chanel ben posizionata al suo fianco.

La borsa da mare sulla passerella Chanel Cruise 2008

La Cruise Yacht Nautical Beach Tote di tela griffata Chanel ha fatto la sua prima apparizione sulla passerella della sfilata Cruise del 2008, collezione che fu presentata da Karl Lagerfeld in un hangar a Santa Monica in California, con le modelle che scendevano da un jet privato presente sul catwalk. La stessa collezione è stata poi presentata nuovamente a Miami in un evento di Saks Fifth Avenue, anche qui era presente un jet sulla passerella dove la borsa iconica ha sfilato.