Belén Rodriguez svela il segreto per rendere la maschera vaginale più efficace in estate

Belén Rodriguez usa regolarmente la maschera intima che ha appena lanciato, soprattutto in vacanza. Sui social ha rivelato il segreto per renderla ancora più efficace in estate: ecco qual è.

Belén Rodriguez è ritornata alla sua normale quotidianità dopo gli ultimi anni difficili. Nei giorni scorsi era rientrata a Milano per alcuni impegni professionali ma ora è tornata dai figli in Sardegna e con loro si sta godendo una vacanza all'insegna del relax e delle bellezze naturali. Nonostante si sia presa una pausa dal lavoro, si serve regolarmente dei social per promuovere il suo marchio beauty Soy Rebeya, per la precisione il prodotto che ha appena lanciato (e di cui va particolarmente fiera): la maschera vaginale che ha già fatto molto discutere. Qual è il segreto per usarla nel modo giusto in estate? Lo ha rivelato la conduttrice in persona: ecco cosa ha dichiarato.

Il trucco usato da Belén prima di applicare la maschera intima

La maschera intima di Belén è il prodotto più discusso del momento e non solo perché è finito al centro del mirino degli haters, in molti l'hanno anche usata per dare vita a divertenti parodie (condivise anche dalla conduttrice, che non ama prendersi troppo sul serio). Sul prodotto si sa ormai praticamente tutto, dal come è fatto al suo prezzo, fino ad arrivare ai benefici che dona alla zona intima, ma solo di recente Belén ha condiviso un piccolo segreto per renderla ancora più efficace. Cosa fa prima di usarla in estate, quando le temperature sono roventi? La mette in frigorifero per qualche secondo.

La maschera intima di Belén

Belén usa la maschera vaginale dopo il mare

In un video tutorial condiviso di recente sui social, Belén ha spiegato: "Un segreto per questa estate per la maschera intima è metterla un pochino in frigo, così da renderla ancora più rinfrescante. Io ad esempio ieri sono stata in spiaggia e sono tornata con l'interno coscia leggermente irritato dalla sabbia, dal sale, dal mare. L'ho lasciata in frigo, poi l'ho messa in posa per 20 minuti (perché sono in vacanza e posso permettermi di lasciarla agire in modo abbondante). La pelle ne è uscita come nuova, super idratata, liscia. Cambia il colorito, si uniforma l'incarnato, fa un effetto plumping".