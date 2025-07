Belén Rodriguez senza trucco: dopo le vacanze mostra le lentiggini sul viso

Belén Rodriguez è rientrata a Milano per qualche giorno per degli impegni lavorativi e sui social ha documentato il suo look “da città”. In quanti hanno visto il suo selfie senza trucco?

Belén Rodriguez si sta godendo la sua prima estate al mare dopo gli ultimi anni difficili. Per lei gli ultimi mesi sono stati di grande spensieratezza: si è trasferita in una nuova casa a Milano, ha ripreso a lavorare in tv e si è goduta al massimo la compagnia dei figli. Non sorprende, dunque, che nelle ultime settimane abbia voluto "staccare la spina", godendosi una rilassante vacanza in Sardegna con Santiago e Luna Marì. Bagni in topless, look mini-me balneari, gite in barca, la conduttrice ha ritrovato la serenità e il sorriso. Nelle ultime ore, però, è dovuta tornare in città per alcuni impegni professionali ma ha deciso di rinunciare al make-up: ecco come si è mostrata.

La foto di Belén senza trucco

Rientrata a Milano per un impegno di lavoro, Belén ha raccontato di non essersi sentita bene mentre era a casa da sola. Di primo mattino, dunque, ha chiesto consiglio al suo medico di fiducia Michele Bonaccorso, che le ha subito iniettato una flebo a base di antiossidanti, così da re-idratarla e da darle energia. Recuperate le forze, si è preparata per ripartire alla volta della Sardegna ma prima di farlo ha pensato bene di scattarsi un selfie senza make-up mentre si godeva un riposino nel letto di casa. Niente eye-liner, blush e rossetto, la conduttrice è apparsa meravigliosa al naturale, con la pelle resa dorata dall'abbronzatura, delle adorabili lentiggini su naso e guance e una collanina con gli smeraldi al collo.

Belén senza trucco

Il look "da città" di Belén Rodriguez

Cosa ha indossato Belén per il pomeriggio di relax in città? Nonostante il caldo rovente degli ultimi giorni, ha puntato tutto su un look che potrebbe essere tranquillamente riciclato anche in autunno, quando arrivano le prime giornate fresche e uggiose. Ha abbinato una felpa blu monocromatica a un paio di jeans, modello palazzo, a vita bassa e lunghi fino ai piedi. L'unico accessorio in pieno mood estivo? I sandali a infradito color nude e senza tacco. La conduttrice non ha rinunciato agli occhiali da sole scuri da diva (portati anche al chiuso) e alla pochette glamour, ovvero un sacchetto di pelle grigia (che sembra essere di McQueen). In quante prenderanno ispirazione da lei al rientro dalle vacanze?