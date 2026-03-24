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Belén Rodriguez con le gambe chiuse in un sacco: è per rendere la pelle tonica e longeva

Belén Rodriguez si è mostrata alle prese con un originale trattamento che prevedeva la “chiusura” delle gambe in un sacco: ecco a cosa serve e quali sono gli effetti.
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A cura di Valeria Paglionico
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Belén Rodriguez non smette mai di prendersi cura della sua bellezza, anzi, si sottopone regolarmente a trattamenti innovativi capaci di tenere corpo e pelle super giovani. Ne ha data l’ennesima prova nelle ultime ore, mostrandosi alle prese con una terapia davvero originale. Si è fatta “rinchiudere” metà corpo in un sacco, rimanendo per diverso tempo stesa al suo interno senza potersi muovere. A cosa serve e per quale motivo la conduttrice sembra non poterne fare a meno?

Gli effetti del moderno trattamento di pressoterapia

Nelle ultime ore Belén Rodriguez ha fatto visita alla Clinica Hanuna, a Milano, e ha voluto provare il trattamento HenERGY, una sorta di pressoterapia ma molto più avanzata di quella tradizionale, capace di donare un incredibile benessere al corpo. Attraverso un’innovativa energia, il “sacco” in cui vengono rinchiuse le gambe genera una sensazione di calore localizzato e profondo, stimolando i tessuti in profondità.

Belén nel sacco della pressoterapia
Belén nel sacco della pressoterapia

Gli effetti? Favorendo la rigenerazione cellulare, allevia i dolori muscolari e articolari, rinforza la tonicità cutanea e migliora l’aspetto generale della pelle. A lungo termine, inoltre, stimola il corpo ad aumentare la produzione di nuovo collagene. Durante il trattamento la pelle raggiunge i 40 gradi, cosa che genera una sensazione confortevole e rilassante.

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Il trattamento HenERGY
Il trattamento HenERGY

A chi è consigliato il trattamento "nel sacco"

A chi viene consigliato il trattamento HenERGY? Innanzitutto ad atleti e sportivi ma anche a coloro che vogliono prendersi cura del loro benessere globale, favorendo la longevità. Il trattamento, infatti, è la soluzione ideale per mantenere una qualità di vita elevata e un corpo sano. Non è invasivo, è adatto a ogni tipo di pelle e mostra i primi risultati fin dalla prima seduta: insomma, è un’esperienza da provare assolutamente se si desidera un corpo più armonioso. Quanto costa? La clinica Hanuna fornisce informazioni sul prezzo e sulla durata del ciclo di sedute solo in forma privata, visto che ogni preventivo viene personalizzato dopo la prima visita preliminare.

Belén Rodriguez a fine trattamento
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