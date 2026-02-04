Cos’è il PRF, il trattamento per la pelle a base di sangue provato da Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis vive stabilmente a Los Angeles da anni, per la precisione da quando ha sposato Brian Perri. Oggi, nonostante il matrimonio sia finito, è rimasta in America con la figlia Skyler Eva e sui social documenta la sua normale quotidianità fatta di allenamenti, vacanze esotiche e impegni lavorativi. Nelle ultime ore ha rivelato un nuovo trattamento di bellezza super innovativo che ha voluto provare. Si chiama PRF e si serve del sangue del paziente per rigenerare i tessuti, ringiovanendo la pelle in pochi giorni: ecco come funziona.

Come funziona il trattamento a base di PRF

Come fa Elisabetta Canalis a essere tanto splendida a 47 anni? Non si tratta solo di una questione di allenamento costante, spesso ricorre anche a dei trattamenti di bellezza super innovativi. L'ultimo che ha provato si chiama PRF, acronimo di Platelet-Rich Fibrin – Fibrina Ricca di Piastrine, ovvero una procedura di medicina rigenerativa autologa. Cosa significa? Che utilizza fattori di crescita derivati dal sangue del paziente per stimolare la guarigione dei tessuti, la rigenerazione ossea e la crescita dei capelli. In pratica si preleva del sangue venoso, questo viene centrifugato senza coagulanti, così da separare il PRF. Ne viene fuori un gel naturale privo di additivi, ricco di piastrine, fibrina e globuli bianchi: una volta applicato o iniettato nella zona da trattare, accelera i processi di cicatrizzazione e rinnovamento cellulare.

Elisabetta Canalis dopo il trattamento PRF

Gli effetti sulla pelle del PRF

Il trattamento con PRF viene utilizzato principalmente in odontoiatria ma di recente ha conquistato anche il mondo della medicina estetica. Il motivo è molto semplice: ringiovanisce la pelle fin dalla prima seduta, aumentando la produzione di collagene ed elastina.

Elisabetta Canalis il giorno dopo

Come se non bastasse, ha pochissimi rischi di reazioni avverse. Elisabetta Canalis è super entusiasta dei risultati, tanto da averli documentati giorno per giorno sui social. Se in un primo momento aveva spiegato di aver sentito un po' di dolore, successivamente ha mostrato la sua pelle liscia e levigata. Nella didascalia di una Stories ha poi scritto: "Io adoro questo trattamento perché utilizza i tuoi fattori di crescita per stimolare la rigenerazione dei tessuti ed è più naturale".