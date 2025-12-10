stile e Trend
Lifting senza aghi o punture: qual è il trattamento viso a cui si è sottoposta Ilary Blasi

Il segreto per avere un viso perfetto come quello di Ilary Blasi? Un trattamento estetico super innovativo che ha gli stessi effetti del lifting.
A cura di Valeria Paglionico
Ilary Blasi si è presa una momentanea pausa dalla tv e si sta godendo la normale quotidianità tra giornate casalinghe, viaggi in famiglia e serate romantiche col compagno Bastian Muller. Proprio di recente, ad esempio, è tornata dai mercatini di Natale tedeschi e come prima cosa ha fatto visita al suo medico estetico Diego Giglioni. Quale migliore occasione del periodo pre-natalizio per sottoporsi a un trattamento estetico innovativo e ringiovanente? Ecco qual è e quali sono gli effetti.

Il trattamento estetico provato da Ilary Blasi

Il trattamento estetico a cui si è sottoposta Ilary Blasi è un peeling viso particolarmente innovativo, si chiama PRX-T33 ed è prodotto dal brand WiQo. Si tratta di una biotivitalizzazione cutanea praticata senz'aghi, dunque non è invasiva ma può essere eseguita solo da medici qualificati come dermatologi, chirurghi plastici e medici estetici. A cosa serve? A stimolare la produzione di collagene ed elastina, così da donare alla pelle tonicità, compattezza, elasticità e luminosità. È efficace, inoltre, anche per combattere i segni dell'invecchiamento, le macchie e le cicatrici. Il suo punto forte? Agisce in profondità ma senza provocare dolore, arrossamenti o esfoliazione visibile.

Ilary Blasi con Diego Giglioni
Ilary Blasi con Diego Giglioni

Come funziona il lifting non invasivo

Come funziona il peeling biotivitalizzante? Il prodotto viene applicato con un delicato massaggio dopo una detersione specifica del viso. Con l'azione combinata di acido tricloroacetico (TCA) e perossido di idrogeno stimola la rigenerazione cutanea senza aghi o punture ma l'effetto è incredibile: la pelle ne esce liscia e levigata, tanto da ridurre, rughe, pori dilatati, cicatrici e smagliature. Dopo il trattamento vanno usate delle creme ad hoc per nutrire e proteggere il derma, così che i risultati riescano a essere più duraturi. Insomma, si tratta di un moderno lifting ma assolutamente non invasivo. In quanti proveranno dopo aver visto i risultati sul viso di Ilary Blasi?

