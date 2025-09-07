Ilary Blasi in palestra con Bastian Muller: per allenarsi indossa la t-shirt da oltre 500 euro

Ilary Blasi è volata in Germania con Bastian Muller e ha approfittato delle uggiose giornate tedesche per chiudersi in palestra. In quanti hanno notato che anche per allenarsi la conduttrice veste griffata?

Credevate che le vacanze di Ilary Blasi fossero finite? Vi siete sbagliati: dopo aver trascorso l'estate tra Ponza e Ibiza, ora è volata in Germania, il paese di origine del compagno Bastian Muller. I due risiedono a Francoforte, dove l'imprenditore ha casa, ma si sono concessi una visita alla cittadina di Hanau. Prima di andare alla scoperta degli angoli tedeschi nascosti, hanno trascorso una mattinata in palestra. Il dettaglio che non è passato inosservato? La conduttrice sembra non rinunciare alle griffe neppure quando si allena: ecco cosa ha indossato per il workout di coppia.

L'allenamento di coppia di Ilary Blasi e Bastian Muller

Ilary Blasi è tornata solo per qualche giorno a Roma ma il necessario per fare visita alla parrucchiera di fiducia e rinnovare il look dopo le vacanze. Ora è di nuovo in viaggio, anche se "solo" a casa di Bastian Muller in Germania.

Ilary Blasi e Bastian Muller in palestra

Complici gli impegni lavorativi alle porte, la conduttrice ha però pensato bene di prendersi una pausa dalle mattinate in piscina e dalle cene gustose, questa volta si è data alla cura del suo corpo con un allenamento in palestra, il primo di questa nuova stagione. A farle compagnia non poteva che esserci il fidanzato, che si è divertito a improvvisare delle prese in cui Ilary sembrava letteralmente "volare" tra le sue braccia.

Ilary Blasi in palestra

Il look da palestra di Ilary Blasi

Il dettaglio che non è passato inosservato ai fan della conduttrice? Ha sfoggiato un look iper griffato per andare in palestra. Ha infatti indossato un paio di leggings neri aderentissimi, abbinandoli a una maxi t-shirt di Balenciaga, un modello oversize in cotone rosa, con le maniche corte, il girocollo e il logo in bella vista sul petto. Quanto costa? Disponibile solo sugli e-commerce di moda vintage, viene venduta a circa 539 euro. Per completare il tutto Ilary ha scelto un reggiseno sportivo a contrasto, un paio di sneakers da running e dei calzini di spugna portati in vista, ovvero sopra i pantaloni. Non ha rinunciato agli occhiali da sole da diva e a una borraccia per tenersi idratata.