Chanel Totti ai mercatini di Natale con la famiglia: “È il mio periodo dell’anno preferito”

Chanel Totti si è goduta qualche giorno a Francoforte con la sorellina Isabel e mamma Ilary Blasi. Tappa immancabile: i mercatini di Natale.
A cura di Giusy Dente
Immagine

Il 2025 volge al termine e per Chanel Totti è stato un anno di cambiamenti e traguardi importanti, impossibile da dimenticare. È stato l'anno della maggiore età, del conseguimento del diploma, di Pechino Express (il reality che segnerà il suo debutto in tv). È pronta a chiuderlo in bellezza assieme agli amici, alla famiglia e alle persone del cuore, per dedicarsi poi a nuove avventure e nuovi progetti.

Immagine

Dicembre è il suo mese preferito. Ama il periodo delle feste, l'atmosfera che si respira in questi momenti, perfetti da trascorrere con chi si ama. Natale significa in particolare famiglia e infatti lei si è presa qualche giorno di relax assoluto assieme alla sorellina Isabel e a mamma Ilary Blasi. In concomitanza col ponte dell'Immacolata sono volate in una città in cui ormai sono quasi ospite fisse: hanno visitato Francoforte.

Immagine

È qui che vive Bastian Muller, il nuovo compagno della conduttrice, che quindi ormai in Germania è di casa. La relazione della coppia prosegue a gonfie vele: l'imprenditore è parte integrante della famiglia a tutti gli effetti e sembra che sia in ottimi rapporti con i figli di lei, che frequenta stabilmente.

Chanel Totti a un Battesimo col vestito di piume: quanto costa il look da cerimonia
Immagine

Chanel Totti ha testimoniato sui social la sua breve vacanza di famiglia: era assente da diverso tempo su Instagram, visto che è stata occupata con le registrazioni di Pechino Express. Conclusi gli impegni col reality, che andrà in onda a marzo, ha potuto riprendere in mano la quotidianità, aggiornando fan e follower.

Immagine

A Francoforte ha visitato i mercatini locali, tra i più belli d'Europa: bancarelle di ogni tipo, dove gustare le prelibatezze del posto e fare acquisti di Natale. La didascalia parla chiaro: "È ufficialmente iniziato il mio periodo dell’anno preferito". Nel mentre, suo padre Francesco Totti si trova invece dall'altra parte del mondo: è negli Stati Uniti con la compagna Noemi Bocchi. Per l'ex calciatore giallorosso e Ilary Blasi il 2026 sarà un anno decisivo: a marzo è fissata la data del divorzio.

