video suggerito

Chanel Totti si diploma: cosa ha indossato per la cerimonia di consegna della pergamena Grande giorno per Chanel Totti: si è diplomata presso la St. Stephen’s School. Non poteva mancare Ilary Blasi alla cerimonia di consegna della pergamena. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quante emozioni per Chanel Totti, in questi giorni. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha compiuto 18 anni da poco e ha festeggiato con la famiglia e gli amici la maggiore età. Ma non è finita qui. Oggi si è goduta un altro importante traguardo: si è diplomata.

Il look di Chanel Totti

Oggi è un giorno da ricordare per Chanel Totti, che può finalmente stringere tra le mani il diploma. L'attestato le è stato conferito dalla St. Stephen's School, l'istituto che ha frequentato negli ultimi cinque anni. Si tratta di una scuola internazionale con sede ai piedi dell'Aventino e con una retta annuale piuttosto costosa: prevede curriculum americano e lezioni interamente in inglese.

Orgogliosa, è stata Ilary Blasi la prima a condividere sui social alcuni momenti della cerimonia, in cui si vedono tutti gli studenti sfilare davanti alla commissione nell'ampio giardino della scuola per poi ritirare l'attestato e raggiungere infine i loro cari, in un clima generale di gioia e commozione. La conduttrice era insieme al compagno Bastian Muller, promesso sposo: è infatti giunta la proposta di matrimonio e presto i due potrebbero dunque convolare a nozze. Nella foto di famiglia si vedono anche il fratello della neo diplomata Cristian Totti con la fidanzata Melissa Monti.

Leggi anche Chi ha firmato gli abiti che Chanel Totti ha indossato alla festa per i 18 anni

Apparentemente assenti la piccola di casa, Isabel e papà Francesco Totti. I ragazzi hanno ritirato la tanto agognata pergamena tutti elegantemente vestiti, con un fiore appuntato all'occhiello. Nessuna divisa per loro, ma potrebbe essere stato richiesto un dress code. Chanel Totti, per esempio, ha scelto un vestito blu con colletto a camicia e cintura Celine in vita: nulla di impegnativo, ma anzi qualcosa di minimal e semplice, molto sobrio. "Finalmente" ha scritto la neo diplomata sui social. Tra i commenti le ha fatto eco papà Francesco Totti con un ironico: "Ora nevica".