Natale in famiglia per Ilary Blasi, che rilancia il “maglione brutto” delle feste

Ilary Blasi ha trascorso il Natale circondata dall’affetto dei suoi cari. Ha festeggiato insieme alle figlie, alle sorelle e al compagno Bastian Muller.

Il Natale per la maggior parte delle persone significa famiglia: è l'occasione per trascorrere del tempo coi propri cari, per riscoprire i propri affetti, per fare il pieno d'amore assieme a chi ci sta più a cuore. È proprio ciò che ha fatto Ilary Blasi, che infatti ne ha approfittato per stare in compagnia delle sue persone preferite con un look a tema.

Si è goduta le feste nel modo più intimo possibile, cercando di evitare le tensioni e le crisi. Non si può dire lo stesso per Francesco Totti: pare che i suoi figli abbiano preferito la compagnia materna, non avendo molta simpatia per Noemi Bocchi, la nuova compagna del calciatore. Questo è quanto ha riportato Alberto Dandolo su Oggi, parlando di una situazione tesa tra gli ex coniugi, sempre più vicini alla formalizzazione del divorzio, previsto in primavera. In effetti Chanel e Isabel hanno trascorso il Natale assieme alla mamma, come dimostrano alcune foto condivise online, che le ritraggono felici vicino a un albero di Natale riccamente addobbato. Negli scatti Chanel indossa una tuta grigia mentre la conduttrice e la figlia minore indossano due maglioni girocollo blu coordinati, con stampa natalizia: c'è un orso che tiene dei regali e la scritta "Happy Holidays".

Sono i cosiddetti "maglioni brutti di Natale", un must have delle feste: c'è chi lo ama e chi lo odia! Questo capo, che appartiene prevalentemente alla tradizione statunitense, è oggi diffusissimo ovunque: è uscito dai film di Natale ed è entrato a tutti gli effetti nella quotidianità, nella vita vera. Chiamati anche Christmas Jumper o Ugly Sweater, questi maglioni si indossano solo in questo specifico momento dell'anno: sono tutti simili in quanto a stampe e colori, che devono essere prettamente natalizi. Si va dal rosso al verde, passando per renne, pacchetti regalo, pupazzi di neve, Babbo Natale, scritte di auguri: insomma, tutti i simboli delle feste. Ilary Blasi indossa lo stesso maglione anche nelle foto con le sorelle, abbinato a una minigonna rossa tempestata di paillettes: alla sua sinistra c'è Silvia, alla sua destra c'è Melory, la più piccola.

Non poteva mancare, però, un'altra persona importantissima per la conduttrice, che ovviamente ha trascorso le feste anche assieme al compagno Bastian Muller. I due sono sempre più affiatati, è una storia che prosegue a gonfie vele dal 2023. I due hanno trascorso Capodanno al mare nel 2025 e in Svizzera sulla neve l'anno precedente: quale sarà la meta stavota, per accogliere degnamente il 2026 all'insegna dell'amore?