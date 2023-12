Ilary Blasi, Capodanno sulla neve con Bastian Muller e Isabel: sfoggia piumino rosso e maxi occhiali La copia sta trascorrendo alcuni giorni in Svizzera assieme al compagno e alla figlia più piccola Isabel Totti. La conduttrice sfoggia una giacca da sci rossa mentre si gode il sole delle Alpi assieme al compagno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Si dice che per capodanno indossare l'intimo rosso porti fortuna. Ilary Blasi ha optato per questo colore anche per la giacca da sci. La conduttrice ha pubblicato sui social alcuni scatti che la ritraggono a Zermatt, in Svizzera, assieme al compagno Bastian Muller e alla figlia più piccola Isabel Totti. Ilary Blasi non ha reso noti i suoi programmi per l'ultimo dell'anno ma si suppone che li trascorrerà in famiglia, dopo aver festeggiato il Natale assieme alle amiche con una cena al ristorante Rinaldi al Quirinale.

In montagna con la figlia Isabel

Dopo il successo ottenuto grazie al documentario Netflix Unica, in cui ha raccontato la sua versione sulla fine della storia d'amore con il capitano della Roma Francesco Totti, la conduttrice si gode un po' di tranquillità con una vacanza sulla neve.

Accanto a lei la figlia più piccola, Isabel, avuta dall'ex marito e che ha trascorso il giorno di Natale a Monte Carlo assieme al padre e alla compagna di lui. Ora Ilary Blasi si gode la neve mentre Isabel impara a sciare e il compagno Bastian Muller le immortala sulle piste.

La storia tra Ilary Blasi e Bastian Muler

Prosegue a gonfie vele la storia tra Ilary Blasi e Bastian Muler. Dopo aver festeggiato un anno dal loro primo incontro a New York, la coppia ha trascorso sempre più tempo insieme. I due si devono giostrare con la distanza che li separa in quanto, mentre la conduttrice prosegue la sua vita a Roma, l'imprenditore tedesco risiede in Germania. Ma trovano comunque il tempo per incontrarsi, approfittandone per viaggiare.

Uno degli ultimi viaggi li ha portati a Londra, dove al dito di Ilary Blasi è stato visto un anello sospetto, che sembrava proprio un anello di fidanzamento. Nessuna conferma da parte della coppia, che per ora si gode il sole sulle Alpi.