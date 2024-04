video suggerito

Quando è la Festa della Mamma 2024 in Italia e perché non cade più l'8 maggio Per anni la Festa della Mamma è stata celebrata l'8 maggio, da qualche tempo non è più così ed è stata scelta una data mobile: la seconda domenica dello stesso mese. Quest'anno si festeggia il 12 maggio, quali sono le sue origini.

La Festa della Mamma quest'anno cade il 12 maggio. Questa ricorrenza non ha una data fissa, in quanto è stato stabilito che si celebri la seconda domenica di maggio; durante gli anni Cinquanta, e per un periodo successivo, era stata fissata per l'8 maggio, solo dopo venne modificata in modo tale che fosse festeggiata sempre in una giornata festiva. Il periodo non è lo stesso in tutto il mondo; in Spagna e Portogallo, ad esempio, la domenica scelta è la prima del mese di maggio, mentre in Francia viene celebrata l'ultima domenica del mese, e se cade nello stesso giorno della Pentecoste, viene spostata alla prima di giugno. Il Regno Unito festeggia il Mother's Sunday la quarta domenica di quaresima ed è vista come un'occasione per uscire a cena.

Quando cade la Festa della Mamma nel 2024: la data in Italia

La Festa della Mamma è una festività mobile, come la Pasqua e il Carnevale. A differenza della giornata dedicata al papà, che cade sempre il 19 marzo, non ha una data fissa ma si celebra la seconda domenica di maggio. Quest'anno, quindi, la Festa della Mamma si celebrerà il 12 maggio.

Qual è il vero giorno della Festa della Mamma e perché non è l'8 maggio

Il fatto che non ci sia una data fissa per la Festa della Mamma è un'introduzione recente; fino al 2000, infatti, questa giornata è sempre stata festeggiata l'8 maggio, ma poi, per adeguarsi alla tradizione anglosassone è stato scelto di renderla mobile. Come nel Regno Unito, quindi, anche in Italia la Festa della Mamma cade sempre di Domenica, per la precisione, nella Penisola è stata scelta la seconda di maggio, mentre in Gran Bretagna e Irlanda si festeggia l'ultima di Quaresima.

Quando è nata la festa e perché

La festa della mamma ha origini molto antiche, già in epoca greca e romana le madri venivano celebrate in occasione delle giornate dedicate alle divinità femminili: la civiltà ellenica onoravano Rea, madre di Zeus e dea del parto; mentre i romani omaggiavano Cibele, madre di tutti gli dei che veniva omaggiata nella seconda metà di marzo. Anche nel Medioevo e nei secoli successivi la figura materna continuò a essere celebrata ma solo in relazione alla Madonna, in quanto madre di Dio. Una data ufficiale arrivò solo all'inizio del Novecento, stabilita dal presidente degli Stati Uniti Thomas Wilson che fissò il giorno proprio nella seconda domenica di maggio, periodo in cui qualche tempo prima era morta un'attivista Ann Reeves Jarvis, che al termine della guerra civile americana aveva proposto una serie di iniziative volte a favorire l'amicizia tra le madri di nordisti e sudisti. In Italia viene istituito un giorno dedicato durante il ventennio fascista, dove era stato scelto il 24 dicembre come Giornata della madre e del fanciullo, che premiava le donne che avevano avuto più figli.

La Festa della Mamma vera e propria come la intendiamo oggi è nata negli anni Cinquanta in due diverse occasioni. Nel 1956 il sindaco di Bordighera Raoul Zaccari, sostenne l'introduzione di una legge in favore dell'istituzione di una giornata dedicata alle madri assieme a Giacomo Pallanca, presidente dell'Ente Fiera dl Fiore e della Pianta Ornamentale di Bordighera-Vallecrosia. Un fine evidentemente commerciale che un anno dopo ebbe anche un seguito religioso, infatti, un anno dopo Don Otello Migliosi scelse di celebrare la madre nel suo valore spirituale. La scelta del mese di maggio non è casuale, nel cristianesimo si tratta del mese dedicato alla Madonna, oltre che essere un ottimo periodo per la fioritura.

Come si festeggia in Italia e nel mondo

In genere, durante il giorno dedicato alle mamme i bambini regalano dei disegni o degli oggetti costruiti da loro. Le scuole materne e elementari si organizzano per far realizzare ai piccoli le opere da portare a casa, mentre i più grandi portano fiori o bigliettini. L'Inghilterra fu il primo paese dove venne istituita questa festa, nel XVII secolo l'ultimo giorno di quaresima veniva concesso ai figli che vivevano lontani di tornare a far visita alle proprie madri, facendo nascere l'usanza di portare piccoli regali.