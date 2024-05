Cosa regalare alla Festa della mamma 2024: le idee per un regalo perfetto

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Il 12 maggio 2024 ricorre la Festa della Mamma. Si tratta di un'occasione speciale per trascorrere del tempo insieme con nostra madre o semplicemente per festeggiarla. Condividere un'esperienza o fare una piccola gita fuori porta con lei è sicuramente una valida idea, anche se sono in molti a preferire un regalo materiale, anche un piccolo pensiero. Dal beauty agli accessori tecnologici, passando per abiti e profumi, vi proponiamo alcune idee per provare a fare il regalo perfetto.

Un regalo beauty

Un regalo beauty è sempre una buona idea. Questa tipologia di prodotti vi permette di spaziare tantissimo: dai trucchi alle creme, passando per i prodotti per i capelli o i profumi. Sicuramente una crema anti age è sempre apprezzata dalle madri e non manca nella beauty routine di ognuno. Il profumo è un regalo più personale dunque magari provate a basarvi su quelli che ha usato finora per intuire la fragranza che potrebbe essere adatta.

Una soluzione che possa unire make up e profumi è il classico cofanetto (da Saint Laurent ad Armani, sono tanti i brand che li realizzano) che potete trovare in ogni profumeria. All'interno spesso viene unito un rossetto o un mascara e il profumo. Se invece volete andare sul sicuro, scegliete un siero o qualche prodotto per la skincare: spesso le madri non conoscono le grandi potenzialità dei sieri per il viso, sia anti age che rimpolpanti. Se tutto questo vi sembra troppo complicato o siete perplesse su quale prodotto acquistare, andate sul sicuro con un prodotto per capelli. Che sia un olio o un conditioner, sarà sicuramente un regalo gradito.

Un regalo da indossare

Comprare capi d'abbigliamento è sempre delicato: si rischia di non soddisfare i gusti della persona che li riceve o di non azzeccare la taglia giusta. Con la mamma, però, è diverso. Alcuni gusti magari li condividete o, più in generale, sapete cosa indossa. In vista dell'arrivo dell'estate potete orientarvi verso abiti ampi e leggeri anche dalle tonalità pastello. Sempre in vista dell'estate, un costume intero monocromatico o una borsa intrecciata per andare sulla spiaggia sono sicuramente regali graditi.

Sempre in virtù dell'estate il sandalo-sabot Boston di Birkenstock è uno dei modelli più amati da tute le generazioni ed è pratico sia per andare in ufficio, sia per una gita fuori porta. In tema di scarpe, se vostra madre pratica sport un paio di sneakers e un paio di leggins per fare attività fisica non sono mai sbagliati. Altri due accessori che spuntano fuori dall'armadio con l'arrivo della primavera sono la borsa secchiello, comoda e pratica per tutte le occasioni, e i mocassini. Sicuramente entrambi sono adatti alle mamme dallo stile classico e senza tempo, senza rinunciare al tocco pratico. Un consiglio? Provate a optare per colori pastello, invece di andare sul tradizionale mocassino nero.

Un accessorio o un gioiello che non passa mai di moda

Se volete puntare su un regalo più sofisticato per le madri che amano portare gioielli, potete provare a orientarvi tra bracciali, orecchini, collane e molto altro. Se vostra madre ha dei gusti tradizionali, una collana di perle è un must che non tramonta mai. Un bracciale con un singolo ciondolo, invece, è l'ideale per coloro che non amano indossare accessori troppo vistosi: se invece volete suggerire a vostra madre che si può restare minimal anche con qualche colore, dei piccoli pendenti in tormalina sono l'ideale. Ultimo ma non ultimo, un paio di orecchini a cerchio in pietre colorate sono adatte a tutte le età e se ne trovano di diversi budget.

Regalare un accessorio non significa necessariamente qualcosa che sappia coccolare il lato più vanitoso in ognuno di noi: può essere anche pratico. Un paio di occhiali da sole sono sicuramente un pensiero utile ma anche personale: dalle forme squadrate passando per il design anni Settanta che sta tornando molto attuale, gli occhiali per l'estate vi consentono di giocare con la montatura secondo i gusti di vostra madre. Lo stesso vale per le lenti: non andate necessariamente su una lente scura, pensate anche a quelle colorate, rosa o celesti.

Un regalo tecnologico

Se volete evitare profumerie o negozi di abbigliamento, vi capiamo. Per questo vi proponiamo anche regali a cui magari vostra madre non pensa ma di cui potrebbe aver bisogno. Dalla power bank da portare sempre in borsa per evitare che si scarichi il telefono, fino allo stick per avere tutte le applicazioni sulla propria tv, i regali tech potrebbero salvarvi anche all'ultimo minuto. Se volete unire il lato tecnologico con quello beauty, un'idea valida potrebbe essere una piastra o un ferro per arricciare i capelli oppure un silk epil se vostra madre preferisce fare la ceretta a casa o se non ha mai tempo per l'estetista.

Un regalo per la casa

Per finire, ogni occasione è buona per regalare alle nostre mamme un oggetto per la casa. In tante infatti hanno una vera e propria passione per i profumi che riempiono la casa: da un buon profumatore per ambienti fino alle candele profumate, come le celebri Yankee Candle, alcuni di questi piccoli accessori per la casa possono essere un'ottima idea per un pensiero semplice e anche low cost. Se invece vostra madre ha una passione sfrenata per il giardinaggio e cura ossessivamente le piante in giardino o sul balcone, ci sono diversi siti online che realizzano composizioni colorate e stravaganti per soddisfare le inclinazioni di ognuno. E poi con un fiore non si sbaglia davvero mai. Ultima idea: se volete suggerirle un twist agli utensili da cucina evitate pentole o padelle (un regalo piuttosto retrogrado anche nel concetto che rappresenta) e optate per un qualcosa di personalizzato e colorato, come un moka colorata o un servito di bicchieri e tazzine che possa distaccarsi dal servito che tiene chiuso in una teca da decenni ormai.