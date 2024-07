video suggerito

Eleonora Giorgi, cosa ha indossato la mamma di Paolo Ciavarro al matrimonio del figlio Ieri Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono sposati, coronando il loro sogno d’amore a 4 anni di distanza dall’incontro al GF Vip. Cosa ha indossato la mamma dello sposo, Eleonora Giorgi, per la cerimonia? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ieri è stato un grande giorno per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: a 4 anni dall'incontro in tv al GF Vip, sono diventati marito e moglie, coronando così il loro sogno d'amore dopo la nascita del figlio Gabriele. I due hanno organizzato una cerimonia sulla spiaggia di Forte dei Marmi e hanno poi continuato i festeggiamenti al Maitò, un beach club esclusivo. La sposa è stata la grande protagonista dell'evento: ha sfoggiato due diversi abiti da sposa, uno lungo e a sirena, l'altro corto e scintillante, e non ha rinunciato alla tradizione del bianco. Cosa dire, invece, di Eleonora Giorgi, la mamma dello sposo? Ecco tutti i dettagli del suo look da matrimonio.

Eleonora Giorgi accompagna Paolo Ciavarro all'altare

Per Eleonora Giorgi gli ultimi mesi non sono stati semplici: ha scoperto di avere un cancro e si è sottoposta a un delicato intervento per rimuoverlo. Il matrimonio di suo figlio Paolo Ciavarro inizialmente sarebbe dovuto essere celebrato a ottobre ma è stato anticipato proprio per i problemi di salute dell'attrice. Non sorprende, dunque, che gli sposi le abbiano reso omaggio con la scelta della location: è proprio in Versilia sul set del film Sapore di mare che Eleonora incontrò l'ex marito Massimo Ciavarro. Paolo ha scelto di farsi accompagnare dalla mamma sull'altare, concentrando le attenzioni dei presenti sul suo sofisticato ed elegante look.

Eleonora Giorgi con il look mannish

Cosa ha indossato la mamma dello sposo

Per il matrimonio del figlio Eleonora Giorgi ha scelto un look anti-convenzionale e non solo perché con qualche dettaglio total white (colore solitamente riservato alla sposa). L'attrice ha seguito il trend della moda mannish con un completo bianco con pantaloni palazzo dalla linea morbida e casacca di pizzo traforato col colletto coreano. Niente tacchi, ha preferito un paio di espadrillas in tinta e ha completato il tutto con una giacca lunga in raso blu navy coordinata a un elegante turbante. Visibilmente emozionata, ha percorso la navata accanto a Paolo (che intanto teneva il piccolo Gabriele tra le braccia) e lo ha abbracciato con dolcezza una volta arrivata sull'altare. Mamma e figlio fianco a fianco non sono forse adorabili?

Leggi anche Il vestito da sposa di Clizia Incorvaia: guanti e velo per il matrimonio con Paolo Ciavarro